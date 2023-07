Siamo lieti di annunciare che l’atteso Calendario degli Eventi estivi a Cirò è finalmente stato svelato. L’assessore Salvatore Giardino, insieme alla squadra amministrativa, ha lavorato instancabilmente per offrire alla comunità una programmazione ricca di spettacoli, festival e manifestazioni indimenticabili. Con una vasta gamma di appuntamenti in arrivo, l’estate 2023 a Cirò promette di essere un’esperienza eccezionale per residenti e visitatori.

Le date chiave sono state fissate, e l’inaugurazione della stagione è prevista per il 23 luglio. Un giorno pieno di entusiasmo e gioia, durante il quale la città si trasformerà in un vero e proprio paradiso di divertimento. Tutti sono invitati a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera estiva unica che Cirò ha da offrire.

Il Calendario degli Eventi è stato attentamente curato per soddisfare i gusti di ogni persona, indipendentemente dall’età o dalle preferenze. Dagli spettacoli teatrali alle performance musicali, dalle mostre d’arte ai festival gastronomici, ogni evento è stato pensato per offrire una varietà di opportunità di svago e intrattenimento. La cultura locale, le tradizioni e l’arte si fonderanno per creare un ambiente coinvolgente e stimolante per tutti i partecipanti.







Siamo lieti di condividere con voi il calendario completo degli eventi, che potete consultare nella foto allegata. Ricordate di controllare attentamente gli orari e le location, in modo da non perdervi alcun momento magico di questa straordinaria stagione estiva. Preparatevi ad immergervi nelle meraviglie che Cirò ha da offrire, lasciandovi affascinare dalle esperienze uniche che vi attendono.

Ci auguriamo di vedervi numerosi a Cirò, pronti a godervi un’estate all’insegna dell’intrattenimento. Preparatevi a creare ricordi indimenticabili, a fare nuove amicizie e a scoprire il fascino di questa splendida località. Che sia una serata romantica sotto le stelle o un’emozionante giornata all’aria aperta, Cirò saprà conquistarvi con la sua bellezza mozzafiato e la sua atmosfera accogliente.

Non vi resta che segnare le date sul vostro calendario e prepararvi per un’estate indimenticabile a Cirò. Buon divertimento a tutti!