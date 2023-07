L’ASP di Crotone richiede la disponibilità di alloggi per medici cubani assegnati all’azienda.

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Crotone ha diffuso un comunicato ufficiale riguardante un avviso di indagine conoscitiva di mercato per la ricerca di alloggi destinati a medici specialisti cubani assegnati all’ASP.

L’avviso di indagine conoscitiva di mercato è stato emesso in ottemperanza al DCA (Documento di Cooperazione e Approvazione) n. 161 del 16 novembre 2022, emanato dalla Regione Calabria, che riguarda il Contratto Attuativo stipulato con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. per la fornitura di servizi medici e sanitari. La decisione è stata inoltre supportata dalla deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone, il dott. Simona Carbone, il cui provvedimento è datato 14 luglio 2023 (deliberazione n. 450).

L’avviso richiede la ricerca di strutture idonee che possano garantire alloggi per un contingente di 18 medici professionisti cubani che saranno assegnati all’ASP di Crotone. Sono invitati a partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che dispongono di alloggi idonei e che sono legalmente autorizzati a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i servizi alberghieri, saranno ammessi solo gli operatori economici che sono in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio per tali servizi o di titoli analoghi.







Tutti gli interessati possono trovare i termini e le condizioni specifiche dell’avviso, nonché la modulistica necessaria per la partecipazione, sulla homepage del sito web dell’ASP di Crotone. È richiesto che la documentazione venga compilata correttamente e inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) entro le ore 24:00 del 26 luglio 2023.

Il Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone, la dott.ssa Simona Carbone, ringrazia anticipatamente per la collaborazione preziosa e si augura che la manifestazione di interesse possa contribuire all’individuazione delle soluzioni alloggiative necessarie per i medici cubani destinati all’ASP.

Per ulteriori informazioni e per accedere ai dettagli dell’avviso di indagine conoscitiva di mercato, si prega di visitare il sito web ufficiale dell’ASP di Crotone.