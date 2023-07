FANTAMERCATO INTER. Nuovi “vecchi” innesti in difesa: Acerbi è stato riscattato, de Vrij prolunga in nerazzurro

Piccola mini-rivoluzione in casa Inter nel reparto difensivo. Via i tre portieri, salutano anche Skriniar (accasato al PSG) e D’Ambrosio (svincolato dopo tanti anni). Simone Inzaghi, però, ritroverà de Vrij e Acerbi regolarmente ai loro posti

» continua a leggere su GAZZETTA.IT







