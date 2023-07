Tricoli – Golino

Promuovere l’Architettura di qualità e coinvolgere la comunità: La Missione della Fondazione Architetti Crotone.

Mercoledì 19 luglio segna un giorno significativo per la città di Crotone, poiché si è tenuto il primo Consiglio di Amministrazione della neonata Fondazione Architetti Crotone. Questo consiglio è il risultato dell’impegno e della passione di diversi membri dell’Ordine degli Architetti della provincia di Crotone, desiderosi di promuovere l’importanza dell’architettura di qualità e coinvolgere la comunità e il territorio attraverso iniziative formative e culturali.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri interni, selezionati tra i componenti del consiglio dell’Ordine degli Architetti: gli architetti Alessandro Formaro, Silvia Mauro e Ivana Lacroce. A questi tre si uniscono sei architetti iscritti all’Ordine degli Architetti della provincia di Crotone: Antonella Codispoti, Giuseppe Drago, Piero Golino, Gianluca Ruperto, Rossana Scavelli e Achille Tricoli. Questi ultimi sono stati nominati per portare la loro esperienza e competenza all’interno della Fondazione.

Durante la prima seduta del Consiglio, sono state designate le cariche che comporranno il direttivo della Fondazione, il quale avrà il compito di guidare e coordinare le attività. Le nomine sono state assegnate nel rispetto dello Statuto, e i membri del direttivo sono i seguenti:

Presidente: arch. Achille Tricoli

Vice Presidente: arch. Piero Golino

Segretario: arch. Alessandro Formaro

Tesoriere: arch. Ivana Lacroce

Con la struttura organizzativa definita, la Fondazione Architetti Crotone si prepara a intraprendere una serie di iniziative ambiziose e importanti per promuovere l’architettura di qualità nella comunità locale.

Una delle prime attività sarà la costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico, composto da esperti nel campo dell’architettura e di altre discipline correlate. Questo comitato avrà il compito di contribuire con la sua vasta esperienza e competenza nello sviluppo di iniziative formative, culturali e professionali.







Le iniziative formative rappresenteranno uno dei pilastri fondamentali della Fondazione. Queste includeranno workshop, corsi di formazione, conferenze e seminari, volti a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’architettura e a fornire competenze specifiche nel settore. L’obiettivo è quello di formare una nuova generazione di architetti e professionisti consapevoli dell’impatto sociale ed estetico del loro lavoro.

Allo stesso modo, le attività culturali saranno incentrate sul coinvolgimento della comunità e sulla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale di Crotone. Mostre, eventi artistici, manifestazioni e altre iniziative permetteranno di integrare l’architettura nel tessuto culturale della città e di suscitare interesse e partecipazione da parte del pubblico.

Un altro aspetto cruciale della missione della Fondazione sarà il dialogo con la dimensione cittadina e del territorio. Coinvolgere attivamente la comunità è fondamentale per rendere l’architettura accessibile a tutti e per comprendere le reali esigenze della popolazione. Questo coinvolgimento può avvenire attraverso progetti di co-progettazione, consultazioni pubbliche, partecipazione alle decisioni riguardanti lo sviluppo territoriale e altre iniziative volte a favorire l’interazione e la condivisione delle idee.

In conclusione, la Fondazione Architetti Crotone rappresenta un nuovo capitolo per l’architettura della città. Attraverso iniziative formative e culturali, il direttivo e il Comitato Tecnico-Scientifico lavoreranno insieme per promuovere l’architettura di qualità e per coinvolgere la comunità e il territorio, trasmettendo un messaggio di consapevolezza e valorizzazione dell’importanza dell’architettura nella società odierna.