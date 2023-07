Con una conferenza stampa entusiasmante tenutasi ieri mattina, la nostra città ha dato il via ai dieci giorni di Luglio in sport, un evento consolidato grazie all’incessante impegno dell’amministrazione comunale. Quest’anno, l’affluenza di atleti è stata straordinaria, con circa 400 partecipanti sia per il beach soccer che per il beach volley. Questa presenza massiccia ha reso le strutture turistiche del nostro territorio e dei comuni limitrofi completamente occupate, rafforzando l’importanza del turismo sportivo come traino fondamentale dell’economia estiva.

Il grande spettacolo è iniziato oggi con venti partite in programma nei primi quattro giorni di competizione. Dal 20 al 23 luglio, saranno protagoniste le sfide decisive della Poule Scudetto serie Aon del beach soccer, grazie a un importante accordo con il Dipartimento Beach Soccer e LND. Per il terzo anno consecutivo, la serie Aon riaccende la passione sulle spiagge della nostra città, nonostante le elevate temperature estive. Ricordiamo che nel 2021, la nostra città ha ospitato il campionato che ha assegnato i posti per la finale.

In soli quattro giorni, dal 20 al 23 luglio, si disputeranno venti partite suddivise in due competizioni: il Poul Scudetto maschile e il Campionato femminile. Sarà una sfida avvincente con un trofeo in palio, la Supercoppa femminile, che vedrà il confronto tra Catania SSD e Genova, con l’incontro previsto per venerdì alle ore 20:30, possibile grazie all’importante supporto dell’Amministrazione Comunale, che ha provveduto a garantire un impianto di illuminazione di prim’ordine. Le partite del campionato femminile avranno luogo durante le mattinate.







Il Beach Soccer concluderà il suo appassionante percorso il pomeriggio del 23 luglio con quattro sfide decisive per la Poul Scudetto. Le prime due squadre classificate dei gironi del campionato femminile si contenderanno il trofeo il 30 luglio a Viareggio, promettendo spettacolo e emozioni senza precedenti.

Alla conferenza stampa, hanno preso parte importanti personalità tra cui il Sindaco Sergio Ferrari, l’assessore allo sport Ferdinando Alfì, il presidente della LND Calabria Saverio Mirarchi, Roberto De Sini, Salvatore Daugello, Talarico e il sempre presente Giuseppe Caricato, direttore dell’intero programma. Il tutto ripartirà il 28 luglio con il Beach Volley, ed è stato chiesto quali ulteriori traguardi l’evento possa ambire a raggiungere. Senza esitare, è stato espresso il desiderio di rendere Cirò Marina la sede di una finale nazionale, una prospettiva confermata anche dal Sindaco, che in collaborazione con i referenti delle varie leghe, si mostra fiducioso riguardo a questa possibilità.