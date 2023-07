Riceviamo e Pubblichiamo: Il Presidente dell’Ass Teatrale, Giovanni Malena solleva dubbi sull’interferenza politica nell’evento culturale di lunga tradizione”.

Giovanni Malena, presidente dell’Ass Teatrale e Culturale Krimisa, ha scritto una lettera aperta in cui solleva gravi preoccupazioni riguardo alla realizzazione della rassegna di teatro in piazza “Premio Antica Krimisa” a Cirò Marina. In un resoconto dettagliato, Malena condivide il retroscena dell’incontro con l’assessore Marasco, dove erano stati stabiliti accordi preliminari sulla realizzazione dell’evento culturale.

Tuttavia, le cose cambiarono drasticamente dopo l’11 giugno del 2023, quando Malena, in qualità di membro della segreteria del PD con delega alla cultura e spettacolo, criticò le lacune dell’amministrazione comunale. Poco dopo le sue critiche, venne convocato nuovamente dall’assessore Marasco, il quale gli comunicò che le somme disponibili per la rassegna si erano ridotte drasticamente a soli € 2000,00. Malena interpreta questa mossa come un tentativo poco elegante dell’amministrazione di zittire la rassegna teatrale e colpire, al contempo, la sua posizione di componente del PD e presidente della Krimisa.

La cifra stanziata è chiaramente insufficiente per sostenere un evento di tale portata, con almeno 5 serate di spettacoli da organizzare, le compagnie teatrali da remunerare, servizio audio e luci da pagare, oltre alla premiazione delle categorie e i costi per la pubblicità. Questa decisione dell’amministrazione rischia di mettere fine a una tradizione teatrale che dura da ben 18 anni e che ha contribuito significativamente alla crescita culturale e turistica di Cirò Marina, coinvolgendo migliaia di cittadini.







ADVERTISEMENT

Malena esprime la sua delusione e incredulità nel pensare che l’amministrazione abbia preso questa decisione come una punizione personale nei suoi confronti. Ritiene che sia fondamentale per un sindaco essere “autorevole” e saper accettare critiche e punti di vista differenti, piuttosto che agire con autoritarismo per reprimere il dissenso.

Infine, Malena invita il sindaco a considerare il valore delle critiche costruttive e ad avere un approccio più umile e rispettoso verso le idee degli altri. Chiudendo la sua lettera, si presenta come un cittadino orgoglioso di Cirò Marina, desideroso di preservare e promuovere la cultura e l’arte nella sua comunità.

La situazione sollevata da Giovanni Malena solleva interrogativi importanti sulla democrazia e sulla libertà di espressione, mettendo in evidenza come sia essenziale promuovere un dibattito aperto e costruttivo all’interno di una società per il progresso e la crescita collettiva. La speranza è che queste questioni vengano affrontate con serietà e che la cultura e l’arte a Cirò Marina possano continuare a prosperare e arricchire la vita dei cittadini.