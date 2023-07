Un appello per la salvaguardia dei mari: la lotta contro l’inquinamento della discarica di Scala Coeli

Ieri mattina, nella sede della Lega Navale di Crotone, si è tenuta una conferenza stampa organizzata da Goletta Verde, focalizzata sulla preoccupante situazione dell’inquinamento marino causato dalla discarica di Scala Coeli. La conferenza ha visto la partecipazione di una delegazione del circolo Legambiente Nicá, con il presidente Nicá che ha preso la parola per chiedere un intervento tempestivo e deciso da parte delle istituzioni per porre fine a questa emergenza ambientale.

L’incontro è stato l’occasione per esporre dati allarmanti rilevati dalla portavoce di Goletta Verde riguardanti la foce del torrente Colagnati, nella marina di Rossano, che ha presentato livelli di inquinamento fortemente preoccupanti. La situazione nella provincia di Cosenza ha attirato l’attenzione su questa emergenza ambientale che ha avuto origine dalla discarica di Scala Coeli, e i dati mostrano chiaramente l’impatto negativo sull’ambiente marino.

D’altra parte, i dati relativi al prelievo effettuato alla foce del Nicá sono risultati essere nella norma, segnalando che ci sono differenze significative tra i vari punti della provincia. Tuttavia, la situazione generale richiede un’azione tempestiva per evitare danni irreversibili all’ecosistema marino e alla salute umana.

Goletta Verde ha sottolineato la necessità di una rapida risoluzione del problema, soprattutto nei punti in cui l’inquinamento è cronico, evidenziando che questi casi sono sintomo di questioni ambientali irrisolte. La collaborazione tra enti, amministrazioni locali e organizzazioni ambientaliste come Legambiente è essenziale per affrontare la situazione in modo efficace e sostenibile.

Durante la conferenza stampa, sono state espresse parole di gratitudine verso i volontari e i soci della Legambiente per il loro impegno costante nella tutela dell’ambiente marino. Il lavoro instancabile di queste persone è un contributo fondamentale per proteggere i nostri mari e le acque, preservando la biodiversità e garantendo un futuro sostenibile per le generazioni a venire.







La discarica di Scala Coeli rappresenta un serio rischio per l’ambiente e la comunità locale, e l’evento odierno ha sottolineato la necessità di una maggiore consapevolezza e azione da parte delle istituzioni competenti. È fondamentale che vengano adottate misure concrete e immediate per fermare l’inquinamento e individuare soluzioni a lungo termine per gestire correttamente i rifiuti.

La conferenza stampa di oggi è stata un appello urgente alle autorità e alle istituzioni perché si assumano la responsabilità di affrontare e risolvere la problematica della discarica di Scala Coeli. Solo attraverso un impegno collettivo e una determinazione comune sarà possibile proteggere il prezioso patrimonio marino e garantire un ambiente salubre per tutti. Il tempo per agire è adesso, e Goletta Verde e Legambiente Nicá si uniscono per chiedere un futuro più pulito e sostenibile per Crotone e le generazioni future.