Soddisfazione e Successo per il Team di Crotone nell’Incontro Celebrativo ‘Champions Raccolta’ a Roma

La filiale di Poste Italiane sita in via Geremicca, a Crotone, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per l’eccellenza nella raccolta di prodotti di risparmio e investimento durante l’incontro celebrativo “Champions Raccolta” tenutosi recentemente a Roma.

L’evento ha premiato le migliori filiali e gli uffici postali di tutta Italia che si sono distinti nel quarto trimestre del 2022 per aver raggiunto risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di prodotti di investimento. La filiale di Crotone ha non solo raggiunto ma superato gli obiettivi assegnati, grazie all’instancabile lavoro e all’impegno dell’intero team.

Danilo Casamassima, il direttore della filiale, si è mostrato soddisfatto per il prestigioso riconoscimento ottenuto, attribuendolo al grande lavoro di squadra dei consulenti e dei direttori. Ha sottolineato che l’obiettivo primario è sempre stato quello di offrire ai clienti opportunità significative per la gestione dei propri patrimoni, tenendo conto delle loro esigenze e profili, in un contesto finanziario particolarmente delicato.

“Ci guidano l’interesse e le necessità dei nostri clienti”, ha dichiarato Casamassima, “per cui forniamo una vasta gamma di soluzioni tra cui possono scegliere. Il nostro portafoglio di prodotti ben diversificato e la gestione oculata degli investimenti assicurano una crescita consistente e redditizia dei patrimoni. I nostri clienti apprezzano la semplicità e la solidità delle nostre offerte di risparmio e investimento, e la crescita che stiamo continuando a registrare quest’anno conferma che sempre più clienti scelgono Poste Italiane, un’azienda da sempre impegnata a sostenere lo sviluppo del Paese.”







ADVERTISEMENT

All’incontro hanno presenziato i responsabili della sede centrale e i responsabili di macro area Mercato Privati. Circa 160 dipendenti del territorio, tra cui i dodici direttori di filiale premiati in tutta Italia, hanno partecipato all’evento, insieme a una folta rappresentanza di direttori degli uffici postali, consulenti, coordinatori territoriali, responsabili commerciali di filiale e referenti commerciali di zona.

Il premio conferito alla filiale di Crotone è un riconoscimento del duro lavoro e dell’impegno profuso nell’offrire ai clienti soluzioni finanziarie adeguate alle loro esigenze, dimostrando l’importante ruolo che Poste Italiane svolge nel settore finanziario del Paese. Questo riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera squadra di Crotone e rafforza la fiducia dei clienti nella filiale e nell’azienda nel suo complesso.