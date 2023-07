L’I.I.S. “Pertini-Santoni”conclude brillantemente due progetti di mobilità di breve termine per alunni nell’ambito dei partenariati con Austria, Finlandia e Svezia

L’I.I.S. “Pertini- Santoni”, retto dalla D.S. dott.ssa Annamaria Maltese, sta implementando con successo il proprio Piano Erasmus+ nell’ambito del proprio Progetto di Accreditamento.

L’Istituto, gia accreditato nel Programma Erasmus+ dal 2021 si sta dirigendo sempre di più verso lo Spazio europeo dell’istruzione, da crearsi entro il 2025, che punta a un’istruzione di qualità, digitale e inclusiva , favorendo la cooperazione europea e la mobilità di studenti e insegnanti in Europa e oltre..

Nel corso dell’a.s. 2022/2023 sono formati due partneriati che hanno visto la nascita di due progetti, diretti a favorire il successo formativo degli alunni.

Il primo, denominato ”Nature. Nutrition-Needs (NNN), che ha coinvolto Austria e Finlandia, oltre che al potenziamento delle competenze linguistiche e interculturali, è stato teso al benessere psico.fisico degli alunni, attraverso una corretta alimentazione ed uno stile di vita sano,quanto più possibile a contatto con la natura.

Nella prima mobilità svoltasi a Gennaio 2023 a Lambach (Austria), il gruppo ha svolto workshop di cucina nella preparazione di alcune pietanze gustose ma salutari, attività motorie come il snow boothiking, ovvero una passeggiata sulla neve, nonchè visite culturali a Vienna e Salisburgo, due città gioiello dell’Austria.

Si riportano con enorme soddisfazione le testimonianze dei nostri alunni: “Questa esperienza in Austria ha segnato nei nostri cuori delle emozioni mai provate prima, che ci ha aiutato ad aprirci culturalmente. I valori trasmessi sono stati molteplici, il rispetto reciproco e l’unione di diverse culture”.

Il secondo,meeting svoltosi presso l’I.I.S. “Pertini-Santoni”a Aprile 2023, ha previsto le seguenti attività: un workshop di grafica e stampante 3D, attività sportive sulla spiaggia (tennis), visita del Centro storico con giochi linguistici e interculturali, visita della Chiesa di Santa Chiara e della mostra “La bellezza del divino”, organizzata dal Liceo artistico, visita alla Nuova Scuola Pitagorica, visita a Parco Pignera e Museo di Pitagora, visite culturali ai “Giganti della Sila”, Capocolonna, Le Castella, Caccuri,

Si è concluso con successo anche il Progetto “Culture & Sustainability”, in partneriato con l’Istituto svedese di “Aniaragymnasiet Göteborg, teso allo lo sviluppo delle competenze linguistiche, interculturali e in tema di sostenibilità ambientale, uno dei pilastri del Programma Erasmus+ e che vede l’I.I.S. “Pertini-Santoni” diretto verso un futuro, oltre che digitale, anche piu “verde”. Il progetto ha visto lo svolgimento di due visite preparatorie a Crotone e a Göteborg e di due meeting, uno in sede e l’ultimo in Svezia, con la partecipazione di moltissimi alunni, anche con BES. Il meeting ha visto anche la vincita della competizione internazionale del logo del progetto da parte degli alunni della 4BTG indirizzo tecnico-grafico dell’Istituto, sapientemente guidati dal prof. Luigi Manfredi

A conclusione dei due percorsi formativi europei, la Dirigente dott.ssa Annamaria Maltese e la Referente /Ambasciatrice Erasmus+ Prof.ssa Ornella Pegoraro non possono che ritenersi molto soddisfatte e orgogliose degli ottimi risultati conseguiti nell’ambito del Piano strategico Europeo dall’I.I.S. “Pertini-Santoni che ha ormai consolidato la sua posizione nel network delle Istituzioni Europee accreditate, offrendo a alunni e docenti la possibilità di migliorare le proprie conoscenze, abilità e competenze in Europa.







E non è tutto…il nostro Piano Erasmus + continuerà anche i piena estate, con lo svolgimento di attività di formazione per lo staff (docenti e ATA) sulla transizione digitale in Finlandia e Estonia, il Paese più digitalizzato al mondo.

Prof.ssa Ornella Pegoraro