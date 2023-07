Cavalieri eccezionali, cavalli straordinari: il Centro Ippico De Leo vola verso il Campionato Italiano a Perugia

Il Centro Ippico De Leo ha raggiunto un brillante successo nelle ultime tappe del Campionato Interregionale Campania-Calabria-Basilicata di Monta da Lavoro e di Addestramento Classico, svoltosi presso Paestum. Il maestro Vincenzo De Leo è estremamente soddisfatto delle prestazioni dei suoi ragazzi, che hanno dimostrato un impegno costante e una notevole crescita nel corso delle competizioni.

Nella categoria Monta da Lavoro, i giovani cavalieri del Centro Ippico De Leo hanno conquistato diversi podi, dimostrando la loro abilità e dedizione. Thomas Rosati si è piazzato al primo posto nella categoria Cat.Completo Start, e al primo posto anche nella categoria Cat.Gimkana Start. Andrea Sorbilli ha raggiunto il terzo posto nella categoria Cat.Completo Start, mentre Maria Ludowika si è aggiudicata il primo posto nella categoria Cat.Completo Giov. Bianca Papaianni ha trionfato nella categoria Cat.Gimkana Pony. Debora Minaudo è stata premiata come Miglior Cavaliere di Fair Play nella categoria Cat.Miglior Cavaliere di Fair Play.

Nel Campionato Interregionale di Addestramento Classico, Anna Teresa Bevilacqua ha ottenuto risultati eccezionali, raggiungendo il primo posto nelle tappe del 21 e 22 luglio.

Questi straordinari risultati hanno portato tutti e dodici i ragazzi del Centro Ippico De Leo a qualificarsi per il prestigioso Campionato Italiano a Perugia, in programma dal 31 agosto al 3 settembre. È un’occasione emozionante e piena di speranze sia per gli istruttori che per i giovani cavalieri, ma anche per i cavalli che si sono dimostrati dei veri e propri compagni di avventura e successo.







ADVERTISEMENT

Il maestro Vincenzo De Leo desidera ringraziare tutto lo staff, i genitori dei ragazzi e, ovviamente, i piccoli cavalieri che con passione e dedizione hanno portato il Centro Ippico De Leo a raggiungere questo importante traguardo. Un ringraziamento speciale è rivolto anche alla Federazione Fitetrec-Ante, per aver reso possibile questo coinvolgente e stimolante percorso competitivo.

Ora, il Centro Ippico De Leo è pronto a cimentarsi nella sfida del Campionato Italiano a Perugia, dove sicuramente porteranno avanti il loro spirito di squadra, l’arte dell’equitazione e la passione per i magnifici cavalli. Auguriamo loro il massimo successo e continui successi nelle loro avventure e conquiste nel mondo dell’ippica.