Nella sala della civica Assise a Crotone si è svolta ieri la seconda presentazione del libro “La Baia della Magna Graecia. Prospettive per una nuova visione di territorio“, promosso dal Gruppo Jonia—MagnaGraecia e curato da Domenico Mazza, con la pubblicazione a cura di Informazione&Comunicazione. Anche a Crotone, così come accaduto a Corigliano-Rossano, l’evento ha registrato una nutrita partecipazione da parte del pubblico e ha dato avvio a un importante dibattito sul futuro della Regione e delle aree circostanti. Ai lavori, coordinati dalla redattrice Erminia Madeo sono intervenuti: Elisabetta Barbuto, relatrice; il direttore della testata giornalistica I&C Matteo Lauria; Antonio Caruso, co-fondatore del Comitato Magna Graecia; il Sindaco e l’Assessore alla cultura di Crotone, Vincenzo Voce e Nicola Corigliano. Le conclusioni sono state affidate all’autore, Domenico Mazza. Il Sindaco Voce, presenziando all’evento, ha manifestato disponibilità ad aprire un confronto costruttivo dal basso, riguardo le tematiche sollevate nel progetto editoriale. L’incontro ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali, tra cui Amministratori locali in carica e pro-tempore. Durante il dibattito aperto con il pubblico, è emersa la necessità di attuare sinergie tra i contesti calabro-appulo-lucani, per dare un impulso ancora maggiore alla proposta di un rinnovato ambito provinciale in area calabrese, soprattutto, alla rivoluzionaria proposta presentata nel libro di Area Metropolitana interregionale. Il libro “La Baia della Magna Graecia” rappresenta un concept di fondamentale importanza per delineare una nuova visione di territorio e promuovere lo sviluppo sostenibile e armonioso di ambiti ricchi di storia come la Sibaritide ed il Crotonese. La platea ha dimostrato un notevole interesse verso i contenuti presentati, confermando la volontà di intraprendere azioni concrete per valorizzare il patrimonio storico e culturale di tutto l’Arco Jonico. I prossimi appuntamenti sono previsti per sabato 5 agosto a Longobucco (CS) e lunedì 7 agosto a Campana (CS). Il direttivo del Comitato si sposterà quindi dalle aree di costa a quelle d’entroterra, direttamente afferenti alle prime. I Sindaci dei menzionati Comuni, Giovanni Pirillo e Agostino Chiarello parteciperanno ai rispettivi eventi offrendo il loro patrocinio e contribuendo attivamente al dibattito. Il Gruppo Jonia-MagnaGraecia ringrazia tutti i partecipanti alla presentazione tenutasi a Crotone e rinnova l’invito a unirsi a questa iniziativa per costruire insieme un futuro promettente per tutta l’area dell’Arco Jonico.







