Antonio Pignata, conosciuto affettuosamente come Vincenzo, ci ha lasciato all’età di 83 anni. Appassionato nuotatore sin dalla giovinezza, ha partecipato con entusiasmo a numerose gare di nuoto locali e regionali. La comunità lo ricorda per il suo amore per il nuoto e il suo spirito instancabile nel perseguire la sua passione.

Mi dispiace molto per la perdita di Antonio, ha avuto una vita piena di passioni e di amore per il nuoto, con una partecipazione attiva nella gara di nuoto “Punta Alice” a Cirò Marina e nel mondo del nuoto nazionale. È sempre un momento triste quando una persona così appassionata e coinvolta nella sua comunità ci lascia.

La sua dedizione lo ha portato a partecipare al prestigioso Trofeo di Nuoto “Punta Alice” a Cirò Marina, gara di nuoto organizzata da me Giuseppe Benevento membro della Federazione Italiana Nuoto e il mio staff, una competizione nazionale in acque libere.

È bello vedere come queste iniziative abbiano coinvolto appassionati di nuoto come Antonio Pignata, permettendogli di continuare a coltivare la sua passione nonostante l’avanzare dell’età.

Ricorderemo le tue sfide coraggiose al Tuffo di Capodanno, dove hai dimostrato la tua dedizione al nuoto sfidando le acque gelide di Cirò Marina ogni anno fino al 2020.

La notizia della sua malattia di Parkinson nel 2017 è triste, ma è anche un segno del coraggio e della determinazione con cui ha affrontato gli ostacoli. Sembra che abbia avuto una vita piena di esperienze significative e di connessioni con altre persone attraverso il nuoto.







In questo momento difficile, i miei pensieri vanno a lui, alla sua famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. Spero che possano trovare conforto nei ricordi delle esperienze condivise con lui e nell’affetto della comunità in cui ha vissuto.

Sabato è stato portato all’Ospedale di Crotone perché disidratato, segnale di un deterioramento delle sue condizioni di salute. Purtroppo, ieri ha avuto un improvviso arresto cardiaco che ha portato alla sua scomparsa.

I funerali alle 19.00 di oggi nella Parrocchia Sant’Antonio Cirò Marina saranno un’opportunità per salutare e ricordare Antonio e per condividere la tristezza di questa perdita insieme agli amici e ai familiari. Che possa riposare in pace.

Le mie condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Antonio Pignata. La sua presenza sarà sicuramente sentita nella comunità di Cirò Marina, e il suo contributo al mondo del nuoto sarà ricordato con gratitudine. Possa riposare in pace.

Giuseppe Benevento

