Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri di Cirò Marina che, ieri pomeriggio, sono intervenuti in un’area del centro abitato.

Gli uomini della Stazione Carabinieri e della Radiomobile di Cirò Marina, insospettiti da frequenti movimenti nei pressi dell’area popolare cittadina, decidevano di identificare alcuni soggetti presenti in strada, quando improvvisamente un 42 enne e un 46 enne cirotani, entrambi conosciuti dai militari, si davano alla fuga liberandosi di alcuni involucri, poco dopo accertato contenere oltre 50 gr. di stupefacente, cocaina ed eroina. Quindi, con non poche difficoltà, i militari raggiungevano e bloccavano i due uomini, uno dei quali con fare molto esagitato reagiva con calci e spintoni, per poi proseguire con le relative perquisizioni personali e domiciliari. Nonostante il maldestro tentativo dei due uomini, la pervicace azione dei militari dell’Arma ha consentito di recuperare, oltre allo stupefacente, anche più di 10.000 euro in banconote, probabile provento dell’attività di spaccio nonché svariate buste per il confezionamento della droga destinata “alla vendita dettaglio”.

Per i due uomini è quindi scattato l’arresto per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e, per uno di loro, anche per “Resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale”.







Nella nottata i due sono stati associati alla Casa Circondariale del capoluogo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Crotone.