Calabria Straordinaria – Legge regionale 13//1985:

La Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità, sostiene il progetto “Dolce gusto di Verzino,” un’iniziativa di promozione turistica sostenibile che mira a valorizzare la cultura enogastronomica e le tradizioni del territorio. Questo progetto rappresenta un’occasione unica per sviluppare attività legate al patrimonio naturalistico della zona e promuovere l’intero territorio, attrattiva di turisti ed emigranti che ritornano per le vacanze. La manifestazione si svolge in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Verzino.

Conferenza stampa di presentazione del progetto:







Il 1° agosto 2023, alle ore 9:00, si terrà una conferenza stampa di presentazione del progetto presso la Sala Borsellino della Provincia di Crotone. L’Amministrazione Comunale di Verzino illustrerà la proposta progettuale, gli obiettivi e il programma previsto, oltre ai risultati attesi. La conferenza rappresenterà un’opportunità per interagire con la stampa calabrese e condividere i dettagli di questa iniziativa di valore per il territorio.

Obiettivo del progetto “Dolce gusto di Verzino”:

Lo scopo principale del progetto è promuovere la cultura enogastronomica e valorizzare le tradizioni locali. Tra le attività previste, saranno organizzate esplorazioni documentali del patrimonio naturalistico del territorio, promuovendo così lo sviluppo turistico sostenibile della regione. L’iniziativa si propone di favorire l’incontro tra il comparto sociale, culturale e turistico, amalgamandosi con le tradizioni enogastronomiche locali.

Manifestazione “Dolce gusto di Verzino” 2023 – Verzino paese del miele:

La terza edizione della manifestazione “Dolce gusto di Verzino” avrà luogo nel 2023, focalizzandosi sul tema “Verzino paese del miele.” Gli eventi in programma ripercorreranno le esperienze delle prime due edizioni, arricchendo l’offerta e coinvolgendo visitatori di ogni età.

Laboratori didattici sulle api alveari:

Il 9 e 10 agosto 2023, si terranno diversi laboratori didattici sulle api alveari, con particolare attenzione al ruolo fondamentale svolto da questi piccoli impollinatori. L’obiettivo principale è sensibilizzare la popolazione riguardo all’importanza delle api nell’impollinazione, essenziale per la riproduzione di numerose piante e la preservazione della biodiversità. Durante queste giornate, verrà realizzato un mini lapbook contenente parole chiave legate al mondo delle api.

Laboratorio della smielatura e l’invasettatura del miele:

Esperti apicoltori condurranno un laboratorio dedicato alla smielatura e all’invasettatura del miele. Attraverso un’arnia didattica, saranno illustrate le tecniche apistiche e la biologia delle api. Saranno effettuate dimostrazioni pratiche di assemblaggio di telaini ed arnie, oltre a mostrare le operazioni di smielatura, necessarie per estrarre il miele dal favo.

Degustazioni gastronomiche del territorio verzinese:

Durante la manifestazione, si terranno degustazioni dei prodotti tipici del territorio di Verzino in un villaggio del gusto organizzato nella piazza antistante il Palazzo Ducale. Tra le prelibatezze, ci saranno monodosi di miele con il logo DE.CO. Verzino, riconoscimento di Denominazione Comunale.

Stand espositivi per la mostra mercato “Villaggio del Gusto”:

Nella stessa piazza antistante il Palazzo Ducale, saranno allestiti stand espositivi per la mostra mercato “Villaggio del Gusto.” I visitatori avranno l’opportunità di degustare e acquistare mieli direttamente dai produttori locali, favorire il mercato contadino a km 0 e scoprire prodotti di eccellenza del territorio. Inoltre, durante gli eventi, artisti calabresi intratterranno il pubblico con esibizioni musicali.

Responsabile del Progetto:

La dott.ssa Maria Teresa Lapietra, Responsabile del Servizio Attività Culturali, sarà la figura chiave del progetto, coordinando le attività e garantendo il buon esito della manifestazione.

Le iniziative di promozione turistica sostenibile del progetto “Dolce gusto di Verzino” offrono un’occasione unica per esplorare la ricchezza culturale e gastronomica di questo territorio, promuovendo al contempo la sostenibilità e la valorizzazione delle tradizioni locali. L’evento rappresenta un’opportunità per tutti coloro che desiderano scoprire e vivere l’autentico spirito di Verzino, paese del miele.