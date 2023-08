Un duro colpo contro l’abbandono dei rifiuti: l’ordinanza di Sergio Ferrari risulta efficace

L’Amministrazione Ferrari ha emanato l’ordinanza n° 13/2023, che ha dato alla Polizia Locale gli strumenti necessari per combattere il problema dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. Grazie all’ausilio dei sistemi di video-sorveglianza a controllo remoto, gli agenti hanno individuato una micro-discarica incontrollata in una via centrale della cittadina e sono riusciti a risalire ai responsabili di questi atti di inciviltà. Alcuni residenti sono stati scoperti mentre abbandonavano i propri rifiuti dopo aver percorso chilometri dalla propria abitazione, mentre in altri casi sono stati immortalati dei “lanci del sacchetto” dall’abitacolo della propria vettura in movimento.







L’attività di indagine dell’Unità Operativa della Polizia Locale ha permesso di identificare anche coloro che pensavano di farla franca arrivando a piedi nel luogo dell’abbandono. Incrociando dati dei veicoli, residenze, attività professionali e servizi di osservazione, gli autori di questi atti sono stati individuati.

Numerosi cittadini hanno ricevuto notifiche di sanzioni pecuniarie esemplari per abbandono di rifiuti, dimostrando così la fermezza dell’ordinanza e la determinazione dell’Amministrazione a contrastare il fenomeno. Questa iniziativa mirata si rivela un duro colpo contro l’abbandono dei rifiuti e un importante passo verso la tutela dell’ambiente e del decoro urbano della cittadina.