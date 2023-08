Sfide familiari e umorismo: Una commedia brillante per concludere la XVIII edizione del Premio Antica Krimisa.

A Cirò, il teatro si prepara a vivere un evento entusiasmante con l’ultima serata della compagnia teatrale “I Percaso” di Montecorvino Rovella (Salerno). Alle ore 21.30 di questa sera, mercoledì 2 agosto, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi in una commedia brillante intitolata “Matrimonio all’italiana” scritta da R. D’Alessandro e diretta con maestria da Angelo Di Vece. Questa rappresentazione sarà l’emozionante conclusione della XVIII edizione della rassegna Premio Antica Krimisa.

La commedia narra la storia di Durante, un uomo di mezza età che, dopo la morte della sua prima moglie, decide di risposarsi. Tuttavia, questa decisione avrà un profondo impatto sulla sua famiglia, poiché Durante vive con la sorella Mena, il figlio Geppino e il fratello della defunta moglie, Ciro. Questi familiari sono dipendenti dal denaro del capofamiglia e vivono insieme in un delicato equilibrio.

Il protagonista decide di cercare una nuova compagna attraverso un’agenzia matrimoniale internazionale, e così incontra una giovane mogliettina polacca. L’arrivo della nuova sposa metterà a dura prova l’equilibrio familiare, portando a colpi di scena inaspettati e situazioni tragicomiche travolgenti. La convivenza multietnica e globalizzata si scontrerà con le tradizioni e i detti popolari, come il famoso “mogli e buoi dei paesi tuoi!”.

La commedia “Matrimonio all’italiana” esplora temi universali e attuali che riguardano le dinamiche familiari e sociali. La convivenza tra persone di diverse origini culturali, lingue e tradizioni può essere fonte di arricchimento, ma allo stesso tempo può portare a fraintendimenti e conflitti. La commedia mette in luce come l’apertura verso altre culture e l’adattamento a nuove realtà siano sfide importanti per una società multiculturale.

Inoltre, il tema della dipendenza economica e dell’indipendenza all’interno delle famiglie è affrontato con leggerezza e comicità, ma rappresenta una questione seria e attuale. La convivenza di parenti sotto lo stesso tetto può portare a situazioni delicate, in cui gli individui devono imparare a gestire i propri spazi e a trovare un equilibrio tra le loro esigenze personali e quelle degli altri membri della famiglia.







“Matrimonio all’italiana” è una commedia brillante che, con ironia e umorismo, ci invita a riflettere sulle sfide e le opportunità che la convivenza multietnica e la vita familiare possono presentare. Attraverso le esilaranti situazioni dei personaggi, lo spettacolo ci ricorda che l’incontro tra culture diverse può portare a momenti di divertimento, crescita e comprensione reciproca.

Gli spettatori della Piazza della Legalità avranno l’opportunità di trascorrere una serata spensierata e coinvolgente in compagnia della talentuosa compagnia teatrale “I Percaso”, che porta in scena questa interessante commedia di R. D’Alessandro con la maestria di Angelo Di Vece. In un mondo in cui le frontiere si dissolvono sempre di più, “Matrimonio all’italiana” ci ricorda che l’apertura e il rispetto per le diverse culture sono fondamentali per costruire un futuro migliore.