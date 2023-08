La Mototendata, è dedicata quest’anno alla Presila Catanzarese, infatti la carovana motociclistica farà tappa a Zagarise (Cz), e prevede escursioni in luoghi di interesse quali la Caserma Gariglione, la Caserma Inglesi e il Rifugio CAI Catanzaro. I partecipanti oltre a trascorrere insieme tre giornate di turismo motociclistico e di cultura, avranno la possibilità di poter visitare il territorio alla scoperta di paesaggi incontaminati nella zona con l’aria certificata più pura d’Europa transitando lentamente lungo percorsi alternativi e degustando vari prodotti tipici locali. Il programma prevede la partenza del 1° gruppo da Crotone (e da Catanzaro per i residenti in quella zona) venerdi 4 agosto alle ore 10:00 con destinazione il Parco Avventura Orme nel Parco di Zagarise per la sistemazione, cui seguirà il pranzo a sacco e, successivamente, partirà la prima escursione alla Caserma Gariglione. In serata la grigliata presso il Parco e il pernottamento in tenda o mini appartamento. Sabato 5 agosto alle ore 09:00 è prevista la prima colazione presso il bar del Parco per il 1º Gruppo e la partenza del 2° gruppo da Crotone per Zagarise. In mattinata giochi di abilità in quota tra gli alberi del parco, tiro con l’arco e accoglienza del 2° gruppo. Alle ore 13:00 il pranzo presso una trattoria tipica locale cui seguirà l’escursione alla Caserma Inglesi. In serata grigliata presso il Parco.

Domenica 6 agosto alle ore 09:00 è prevista la prima colazione e lo smontaggio del campo base. Alle ore 10:00 partenza per escursione al rifugio CAI Catanzaro. Alle ore 13:00 pranzo al sacco e, a seguire, ripartenza per le sedi di origine. Si potrà pernottare presso il Parco avventura Orme nel Parco con sistemazione in tenda propria, in tenda a noleggio, in tenda sospesa tra gli alberi, in bungalow di legno tra gli alberi. Claudio Carallo, Direttore Sportivo del Moto Club, così ha commentato l’iniziativa “la Mototendata da noi proposta associa il turismo motociclistico alla scoperta e alla valorizzazione del territorio. Con questo tipo di iniziative intendiamo offrire il nostro contributo alla promozione turistica della nostra regione. Quest’anno abbiamo scelto per la Mototendata la Presila catanzarese, una località meravigliosa dove c’è l’aria più pura d’Europa. In 3 giorni avremo modo di scoprire e conoscere il territorio attraverso piacevoli escursioni in moto”.

Per info: Claudio 328 9475864 (per info sul territorio) – Sergio 389 9879919 (per info tecniche sulle sistemazioni) – Roberta Orme nel Parco 333 8088411 (per prenotazioni)

PROGRAMMA

VENERDI 4 AGOSTO

Ore 10:00 Partenza del 1° Gruppo da Catanzaro (sedi proprie) e Crotone (sede del Motoclub) per Zagarise (Parco Avventura “Orme nel Parco”) e sistemazione, pranzo a sacco

Ore 15:00 Escursione a: Caserma Gariglione

Ore 21:00 Grigliata c/o il Parco

Pernottamento in tenda o mini appartamento

SABATO 5 AGOSTO

Ore 09:00 Prima colazione c/o bar del Parco per il 1º Gruppo e partenza 2° Gruppo da Crotone per Zagarise (Parco Avventura “Orme nel Parco”)

Ore 10:00 giochi di abilità in quota tra gli alberi del parco, tiro con l’arco, accoglienza del secondo gruppo

Ore 13:00 Pranzo c/o trattoria tipica locale

Ore 15:00 Escursione a: Caserma Inglesi

Ore 21:00 Grigliata c/o il Parco

Pernottamento in tenda o mini appartamento

DOMENICA 6 AGOSTO

Ore 09:00 Prima colazione c/o bar del Parco e smontaggio del campo base







Ore 10:00 Escursione a: Rifugio CAI Catanzaro

Ore 13:00 Pranzo al sacco

Ore 16:00 Ripartenza per le sedi di origine