Ciró Marina si prepara ad ospitare una serata indimenticabile per gli amanti della buona cucina e della musica. Il 3 agosto 2023, l’evento “I SAPUR’ DU MAR'” prende vita grazie alla collaborazione della Pro Loco e la Lega Navale, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Il menù prevede un’esplosione di sapori, guidata dal delizioso “Primo del Presidente” e accompagnato dal nostro saporitissimo “Pesce azzurro dello Jonio”. A rendere ancora più speciale l’esperienza culinaria sarà il vino Ciró DOC, rinomato per il suo carattere unico e le eccellenti qualità.

A completare il quadro sarà la presenza della band Alma Sabor, che accompagnerà la degustazione con una raffinata selezione di musica dal vivo.







Nonostante la grande partecipazione, con ben 300 pasti disponibili, è stato riportato che molti già si sono prenotati. Tuttavia, c’è ancora la possibilità di assicurarsi un posto prenotando presso la sede della Pro Loco Cirò Marina.

L’evento “I SAPUR’ DU MAR'” promette di essere una serata memorabile, dove il cibo di qualità, il vino pregiato e la musica coinvolgente si fonderanno in un’esperienza unica per tutti i partecipanti. Non perdete l’occasione di assaporare le prelibatezze locali e godervi un’atmosfera indimenticabile sulla costa ionica.