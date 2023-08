Il talento eccentrico e l’arte senza confini si incontrano sulle coste del Mar Ionio.

Un evento straordinario sta per animare le notti estive di Cirò Marina. Venerdì 18 agosto, gli amanti della musica avranno l’opportunità di assistere a un concerto unico con il talentuoso artista Achille Lauro.

L’attesa è alle stelle mentre la piccola cittadina costiera si prepara ad accogliere Achille Lauro, una delle figure più eclettiche e innovative della scena musicale italiana. Il concerto promette di essere un’esperienza magica e coinvolgente, una notte indimenticabile all’insegna della musica, dell’eccentricità e dell’arte.







Achille Lauro è noto per la sua musica avvincente e il suo stile unico ed eccentrico. L’artista ha saputo conquistare il pubblico con la sua originalità e la sua capacità di spingersi sempre oltre i confini della creatività. Con un repertorio che spazia tra generi e epoche diverse, Lauro è in grado di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro sorprendente.

L’evento si svolgerà nella suggestiva località di Torrenova, incorniciata dalla bellezza del Mar Ionio. Gli organizzatori hanno preparato un’atmosfera incantevole per accogliere gli spettatori e farli immergere completamente nella magia della musica di Achille Lauro.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dal 5 agosto alle ore 11:00 presso la Proloco Cirò Marina, in piazza Diaz. Gli spettatori avranno diverse opzioni per godersi l’evento al meglio: dalla vista mozzafiato della spiaggia, ai comodi tavoli, fino alla possibilità di vivere un’esperienza esclusiva optando per il tavolo élite.

Per informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile contattare i numeri di telefono Whatsapp +39 380 3484849 e +39 388 1668556.

Il Sindaco di Cirò Marina ha comunicato con entusiasmo l’arrivo di Achille Lauro nella città, sottolineando l’importanza dell’evento per la comunità locale e per tutti coloro che vorranno partecipare a questa straordinaria serata musicale.

L’attesa è palpabile e l’emozione cresce man mano che ci avviciniamo alla data del concerto. Cirò Marina si prepara a ospitare uno degli artisti più amati e innovativi del panorama musicale italiano, e si prospetta un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che saranno presenti.

Il 18 agosto, alle ore 21:00, tutti gli occhi e le orecchie saranno puntati sul palco di Cirò Marina, mentre Achille Lauro incanterà il pubblico con la sua voce e la sua presenza magnetica.

Preparatevi per un’esperienza musicale unica, dove l’arte e la creatività si fonderanno con la bellezza del paesaggio marino, regalando emozioni intense e momenti di pura magia. Non perdete l’occasione di essere parte di questo evento straordinario e di vivere una notte che rimarrà impressa nei vostri cuori per sempre.