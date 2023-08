Un’incantevole rassegna artistica anima le serate estive di Cirò Marina, tra comici siciliani e attori napoletani.

Il sindaco del Comune di Cirò Marina, in collaborazione con la Pro Loco di Ciró Marina e l’Amministrazione Comunale, ha annunciato con entusiasmo l’inizio dell’attesa manifestazione “Ciró Arte”. L’evento, che prenderà il via domani lunedì 7 agosto, prevede una serie di spettacoli e performance culturali che coinvolgeranno artisti di grande talento provenienti da diverse regioni d’Italia.

L’apertura della rassegna sarà affidata a Roberto Lipari, un artista di spicco del panorama artistico contemporaneo. Lipari è noto per la sua capacità di fondere abilmente la tradizione con l’innovazione, regalando al pubblico esperienze artistiche uniche ed emozionanti.

Il 7 agosto sarà solo l’inizio di un calendario ricco di appuntamenti culturali. Il giorno successivo, martedì 8 agosto, sarà la volta di Enrico Guarneri, un comico di talento appartenente alla scuola siciliana. Guarneri ha conquistato il cuore del pubblico con la sua comicità genuina e irresistibile, portando avanti con successo il patrimonio dell’umorismo siciliano.

Ma le sorprese non finiscono qui. Martedì 22 agosto, salirà sul palco Gianfranco Gallo, superbo attore della grande scuola napoletana. Gallo è noto per le sue interpretazioni profonde e coinvolgenti, capaci di toccare corde emotive profonde nel pubblico.







La Pro Loco di Ciró Marina gestirà le informazioni e le prenotazioni per gli spettacoli. Per qualsiasi dettaglio riguardante gli eventi di “Ciró Arte”, vi invitiamo a rivolgervi alla Pro Loco presso la suggestiva piazza Diaz.

“Ciró Arte” rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della cultura e per coloro che desiderano trascorrere serate indimenticabili all’insegna dell’arte e dello spettacolo. Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco, la città di Cirò Marina diventa un luogo di incontro per l’eccellenza artistica, promuovendo l’arte e la cultura come strumenti di crescita e sviluppo per la comunità.

Non perdete l’occasione di partecipare a “Ciró Arte” e scoprire l’affascinante mondo dell’arte e dello spettacolo. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme momenti di divertimento e arricchimento culturale.