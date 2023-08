Share on Twitter

Una nuova era per l’azienda impegnata nella rivendita di prodotti ecologici e di energia rinnovabile attraverso Euronext Growth Milan.

Un nuovo nome si unisce al crescente panorama delle imprese innovative quotate su Euronext Growth Milan, poiché oggi E-Globe S.p.A. fa il suo ingresso sul mercato. La ventitreesima ammissione del 2023 segna anche la quarantaquattresima quotazione su Euronext nel corso dell’anno.

Fondata nel 2009, E-Globe S.p.A. si è affermata come un’azienda leader nel settore della rivendita e commercializzazione di prodotti di climatizzazione, caldaie e biomassa, energia rinnovabile, servizi e accessori, con un forte impegno verso la green economy. L’azienda si distingue per la sua strategia di distribuzione, che comprende sia canali fisici, come il suo store di proprietà a Cirò Marina – KR -, sia una piattaforma online di riferimento, la Climamarket, dedicata ai mercati B2C e B2B.

L’ammissione di E-Globe S.p.A. su Euronext Growth Milan rappresenta un passo significativo nel percorso dell’azienda, che ha raccolto €4,7 milioni in fase di collocamento, senza considerare l’opzione di greenshoe. Se questa opzione verrà esercitata integralmente, l’ammontare totale raccolto raggiungerà €5,2 milioni, fornendo a E-Globe S.p.A. ulteriori risorse per supportare le sue iniziative di crescita e innovazione.







Questa nuova quotazione riflette l’importanza crescente dell’innovazione sostenibile nei mercati finanziari e l’interesse degli investitori verso aziende che si impegnano attivamente nella green economy. E-Globe S.p.A. si pone come un esempio di come le piccole e medie imprese italiane possano fare la differenza, non solo nel panorama economico nazionale ma anche a livello internazionale.

Con il suo ingresso su Euronext Growth Milan, E-Globe S.p.A. ha dimostrato di essere pronta a guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. L’azienda si pone come una realtà da tenere d’occhio, poiché continua a perseguire la sua missione di promuovere prodotti e soluzioni che contribuiscano a un mondo più verde e responsabile.