Due icone del ciclismo italiano, il già campione del mondo su strada Moreno Argentin e Silvio Martinello campione olimpico su pista, ieri mattina sono stati ospiti in città per presentare la tappa conclusiva della Adriatica Ionica Race 2023 che si terrà dal 22 al 24 settembre

La città di Crotone ospiterà l’arrivo della prestigiosa corsa che si snoda tra Abruzzo, Puglia e Calabria. In particolare Crotone sarà l’arrivo della tappa conclusiva (193,6 km) che da Cassano allo Ionio vedrà l’arrivo nella città pitagorica.

Ad incontrare Argentin e Martinello il sindaco Voce e l’assessore allo Sport Luca Bossi.

L’Adriatica Ionica Race approderà a Crotone per eleggere il nuovo atleta che succederà nell’albo d’oro a Filippo Zana.







Una tappa particolarmente impegnativa, come hanno spiegato i due campioni che dopo l’avvio pianeggiante dopo la partenza da Cassano all’Ionio si inerpica nel parco Nazionale della Sila, per discendere verso Cutro e arrivare al traguardo finale di Crotone.

Sia Argentin che Martinello hanno avuto modo di sottolineare la bellezza della città, ringraziando per l’accoglienza ricevuta e dichiarandosi soddisfatti di poter prevedere una tappa, nell’ambito della corsa, in un territorio particolarmente adatto, per la sua conformazione, al ciclismo di elitè

Il sindaco Voce e l’assessore Bossi hanno ringraziato Argentin e Martinello dichiarandosi felici di poter ospitare l’arrivo della tappa conclusiva dell’importante competizione.

“La città è pronta ad ospitare grandi eventi sportivi, il ciclismo è uno sport particolarmente amato e seguito anche nel nostro territorio. L’Adriatica Ionica Race è una corsa particolarmente prestigiosa e siamo orgogliosi di poterla ospitare. Si va nella direzione obiettivo dell’amministrazione di portare a Crotone eventi sportivi che fungono da volano per il turismo in periodi destagionalizzati, e lo dimostra l’impegno profuso nella rigenerazione di tutta l’impiantistica sportiva in città” ha dichiarato l’assessore Bossi.