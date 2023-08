Il Sindaco Sergio Ferrari ha annunciato con entusiasmo l’atteso evento di Miss Magna Graecia, che si terrà questa sera, il 9 Agosto 2023, sul Lungomare centro nei pressi del Malibù, a partire dalle ore 21.30. Questa straordinaria occasione vedrà le partecipanti sfidarsi per il titolo di Miss Magna Graecia, in un contesto spettacolare. L’evento sarà impreziosito dall’esibizione del corpo di ballo di Miss Italia CALABRIA e da altri talentuosi artisti, promettendo uno spettacolo variegato e coinvolgente.

La vincitrice avrà l’onore di rappresentare la Calabria nelle prefinali nazionali di Miss Italia Calabria, un’opportunità straordinaria per mostrare la bellezza e l’eleganza della regione. Inoltre, durante la serata, verrà assegnata la prestigiosa fascia speciale “Miss Città del Vino”, un riconoscimento che si distinguerà fuori dalla competizione principale.

Uno degli ospiti speciali dell’evento sarà Giovanni Segreti Bruno, una figura di spicco che contribuirà ad arricchire ulteriormente la serata.







Gli appassionati e gli spettatori potranno seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook di Miss Italia Calabria, o sintonizzarsi su TEN TELEUROPA NETWORK canale 12 per godere dello spettacolo anche attraverso la televisione.

La radiocronaca ufficiale dell’evento sarà affidata a JONICA RADIO, che garantirà un’entusiasmante copertura radiofonica per coloro che vorranno seguire l’evento in modalità audio. Un’occasione unica per celebrare la bellezza e l’eleganza delle partecipanti e della regione Calabria nel contesto affascinante di Miss Magna Graecia.