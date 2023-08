È con grande entusiasmo che il mondo dello spettacolo accoglie l’annuncio ufficiale della serie televisiva “Figli Da Gente”, prodotta da Antonio Malena, noto anche come Tony Lena. La serie sarà trasmessa su Sky canale 823 e su Tivú Sat canale 55, debuttando giovedì 19 ottobre 2023 alle ore 21:00.

“Figli Da Gente” è un progetto ambizioso che promette di catturare l’attenzione del pubblico con la sua trama avvincente e la competenza dietro le quinte. La serie è diretta da Pasquale Giordano e vanta la partecipazione del talentuoso direttore della fotografia e montaggio Pino Scordamaglia.

Uno dei punti di forza della serie è la canzone che le ha dato il titolo, la quale ha già suscitato discussioni e dibattiti tra l’opinione pubblica. Questa anticipazione ha generato un’aspettativa crescente, poiché gli spettatori attendono con ansia di scoprire come la canzone si integri con la trama e contribuisca alla narrazione.







L’entusiasmo è palpabile tra il cast e lo staff di produzione, che hanno lavorato instancabilmente per portare questa serie alla luce. Il percorso, partendo da zero e raggiungendo un traguardo così significativo a livello nazionale, è un esempio tangibile del potere della determinazione e della fede in se stessi. La serie è un messaggio di speranza e di perseveranza per tutti coloro che seguono il loro sogno, dimostrando che nulla è impossibile quando si crede in se stessi e si lotta senza mai arrendersi.

L’attesa non sarà lunga, poiché è previsto che il trailer di “Figli Da Gente” verrà presto rilasciato sulle piattaforme social, promettendo di suscitare ulteriore interesse e curiosità sia a livello nazionale che internazionale. Con il suo fascino unico e la passione dietro ogni aspetto della produzione, “Figli Da Gente” si prospetta come un successo travolgente destinato a lasciare un’impronta duratura nell’universo dello spettacolo.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e per immergervi nell’emozionante mondo di “Figli Da Gente” a partire dal 19 ottobre 2023.