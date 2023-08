Dopo le lamentele degli automobilisti per i numerosi danni arrecati alle proprie auto per le tante buche disseminate lungo la strada provinciale Cirò-Cirò Marina, specialmente dopo che la stessa è stata interessata dall’attraversamento della nuova rete elettrica, la Provincia ha iniziato la bitumazione del tratto di strada in questione. Già la scorsa settimana il sindaco Mario Sculco aveva avvertito il sindaco di Cirò Marina nonché il Presidente della Provincia Sergio Ferrari affinchè intervenisse tempestivamente a far bitumare la strada provinciale che da Cirò Marina va a Cirò per evitare che gli automobilisti continuassero a subire danni . “Abbiate fiducia in chi lavora e amministra – ha detto il primo cittadino– i lavori interesseranno non solo questo tratto di strade ma anche altre strade provinciali come la Cirò -Crucoli. Cirò è il paese nativo di Luigi Lilio, Giano Lacinio, Gianteseo Casoppero e di San Nicodemo Abate, il nostro è un paese di grandezza, di purezza, fermezza e di Sani principi, abbiate un po di pazienza e anche questo problema sarà risolto, non è colpa nostra se la burocrazia è lunga”. Sono tanti i lavori cantierati, prosegue Sculco- in fase di inizio lavori come il tanto atteso restauro del castello, i cui lavori , dovrebbero iniziare da qui a poco, lavori non ancora iniziati sempre per colpa della burocrazia.







