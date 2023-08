In data 11 agosto 2023, personale della Stazione di Cirò Marina – Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, ha dato esecuzione all’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto, in ordine ai quali sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni degli anziani genitori.

Le indagini hanno permesso di appurare a seguito di una violenta lite familiare accaduta il pomeriggio del 8 agostoscorso, che l’ uomo era solito maltrattare e minacciare i genitori al fine di estorcere loro somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Immediato l’intervento dei militari operanti che dalle indagini svolte nell’immediatezza hanno raccolto indizi utili all’accertamento dei fatti.







Deve evidenziarsi che il procedimento è in fase di indagini e che la ricostruzione sin qui effettuata è limitata al profilo cautelare.