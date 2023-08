Un connubio di tradizioni, sapori e creatività nel cuore della Calabria.

“Incontri DiVini” una notte speciale nel Borgo Antico: borgo invaso e contaminato dal vino, food, arte, musica. Oltre 5000 presenze di turisti , 33 cantine con oltre 150 vini in degustazione, 7 gruppi musicali, 27 Artigiani, Artisti, Fotografi, dislocati tra le viuzze del centro storico immersi in una scenografia naturale, mozzafiato. Grazie all’ associazione “Le Quattro Porte” presieduto da Pierluigi Murgi e sostenuto da molti soci tra cui il consigliere di minoranza Cataldo Scarola che come ogni anno hanno promosso ed organizzato l’evento dell’anno giunto alla sua IX edizione.

”E’ emozionante -ha detto Cataldo Scarola- vedere tutte queste persone giunte da tutta la Calabria nell’antico borgo culturale, patria di Luigi Lilio, di San Nicodemo Abate, di Giano Lacinio, e patria del vino, un connubio imprescindibile tra cultura ed enogastronomia che fanno di Cirò un punto fermo dell’economia cirotana. Una festa ben riuscita nonostante la presenza di oltre cinquemila persone- prosegue Scarola- abbiamo avuto i complimenti soprattutto da parte delle forze dell’ordine, per l’eccellenza dell’organizzazione, siamo stati in grado di gestire un fiume di turisti in un piccolo paese come il nostro, sia dal punto di vista della sicurezza che dell’organizzazione; infine ha concluso – un grazie va a tutti i collaboratori che con perseveranza e sinergia hanno contribuito in maniera significativa alla buona riuscita della manifestazione, ringraziamenti vanno al Comune di Ciro’ al sindaco Mario Sculco, ai Carabinieri di Cirò, alle associazioni Ionio Sicuro , Prociv, Arci, Giovanni Paolo II, e naturalmente agli operatori ecologici che già alle prime ore del mattino avevano ripulito tutto il centro storico ”.

I vini pregiati delle cantine di tutto il bacino cirotano sono stati presi d’assalto insieme ai piatti tipici, ma anche alle numerose bancarelle di prodotti locali presenti e dislocate in ogni angolo, come i succhi di melograno di Malena, il miele di Sulla biologico di Crisopulli di Strongoli, il pane fatto in casa, la sardella, i formaggi tipici, le conserve e tante altre specialità che sono state apprezzate dal numeroso pubblico presente.

Anche tra le grandi aziende vitivinicole presenti alla serata , hanno aderito giovani imprenditori tra cui l’azienda Capristo che da poco si è affacciato sul mercato con i suoi vini territoriali.

Molti gli artisti presenti, pittori, fotografi, artigiani e gruppi musicali che hanno fatto della serata un appuntamento speciale, presente anche una postazione di radio studio 97.

Tra gli artisti presenti: Angelo Lamanna cantastorie, per lasciarsi trasportare dai suoi canti e dalla sua magia; I Controcorrente – live music: un duo che ha allietato la serata all’insegna della buona musica; Valentina Borrino con la sua chitarra e Voce Bambina Cesario : I Panta Rei Band, il maestro Mario Contosta ;E ancora gli” Otto Piu’ Street Band” i più amata dalla Calabria, coloro i quali hanno rivoluzionato la classica banda, dando vita ad un’armonia musicale frizzante e vivace adatta a coinvolgere il pubblico, creando un mix di suoni, movenze e un pizzico di “follia”. Un gruppo di giovani dalla provincia di Crotone: Le ragazze del paese accanto hanno portato musica e divertimento per le vie del borgo.

E ancora l’artista “Lazzaro

Ci ha affascinati la voce di Monica Sannino, ex concorrente di Xfactor Romania e vincitrice di numeri premi.

Il suo repertorio spazia dal funk al cantautorato italiano con incursioni di inediti scritti dall’artista.

La sua produzione musicale si avvale dell’utilizzo della lingua Italiana e della lingua Napoletana.

La cantante pur essendo nata in Romania si é trasferita a Napoli dopo soli 6 mesi di vita.

Ad oggi lei pur riconoscendo le sue radici si sente cittadina napoletana.







ADVERTISEMENT

Molti gli artigiani che si sono cimentati con le loro opere create da loro come i ricami ma anche gli originali presepi e oggetti creati dall’artista cirotano Giovanni Vasami tra i suoi lavori una casetta accessoriata e un dipinto su tegola di San Nicodemo Abate di Cirò, a dimostrazione di come la nostra cultura sia profonda e certa.

Molto originale anche la giovane pittrice e artista di Cirò, Fabiana De Franco, con la sua galleria di opere da lei create.

Presenti alla serata anche i due sindaci delle due comunità limitrofe: Cirò e Cirò Marina : Mario Sculco e Sergio Ferraro, quest’ultimo anche nelle vesti di presidente della Provincia. E non poteva mancare anche il presidente dell’associazione “Città del vino” Angelo Radica, nonché sindaco di Tollo(CH), in compagnia del vice presidente locale l’ex sindaco Francesco Paletta.

Una manifestazione che dovrebbe diventare un appuntamento regionale per l’importanza che il vino ha per Cirò che da vanto non solo alla Calabria ma a tutta l’Italia, importato in tutto il mondo. Un evento del genere che in una sola notte fa registrare oltre cinque mila turisti, risollevando anche se in parte , l’economia di, bar, pizzerie, ristoranti, B&B, dovrebbe durare almeno una settimana, farla diventare una grande fiera all’aperto, un appuntamento territoriale da non perdere.