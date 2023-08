Parte il 20 agosto la tanto attesa manifestazione giunta alla sua seconda edizione : ”Una voce per San Nicodemo Abate di Cirò”, proprio nella terra nativa del santo, dove quest’anno sarà dedicata alla SLA, per questa importante tematica è stata già avviata la raccolta fondi on line per sostenere l’acquisto di un respiratore per il reparto SLA del Centro Clinico “San Vitaliano” di Catanzaro. Un grande evento organizzato dalla Pro-Loco e Avis di Cirò, col patrocinio della Provincia di Crotone e dal comune di Cirò. Direttore artistico ed ideatore della manifestazione Luca Murano che da sempre si occupa dei sofferenti. La serata- si legge su una nota della Pro-Loco- è nata con l’obiettivo di sensibilizzare sulla cura della SLA e della Sclerosi multipla e attraverso una raccolta fondi già in corso. Ospite della serata nonché presidente di Giuria con spettacolo di cabaret Enzo Salvi. La manifestazione inoltre sarà presente in diretta grazie a studio 97. Padrino dell’evento Francesco Tassone coordinatore della riabilitazione respiratoria del reparto SLA del Centro Clinico “San Vitaliano” di Catanzaro. Sul palco, per una tavola rotonda di approfondimento, saliranno anche anche Carmine Dell’Isola,Direttore sanitario del Centro e Bonaventura Lazzaro, Responsabile Clinico SLA, Hospice e Riabilitazione, che aggiungeranno valore a questa iniziativa. Alla manifestazione canora parteciperanno 15 concorrenti proveniente dalla Campania, Puglia e Calabria, i quali si contenderanno il gran premio assoluto “Una voce per San Nicodemo Abate di Cirò”e tanti altri premi assegnati dalla giuria tecnica presieduta da Salvi. Inoltre da quest’anno una giuria di giornalisti assegnerà il premio della Critica. L’anno scorso la prima edizione della manifestazione era stata dedicata all’Oncologia serata che aveva visto come Padrina della serata l’oncologa Tullia Prantera dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, al cui reparto sono stati consegnati dopo la manifestazione due poltrone mediche con casco refrigerante per la terapia oncologica. Dunque una manifestazione importante che guarda il sociale e i malati di cui Cirò nel suo piccolo, e sugli insegnamenti di San Nicodemo ha voluto essere presente.







ADVERTISEMENT