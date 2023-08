Il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, sta dimostrando un forte impegno nel promuovere l’arte e la cultura nella comunità locale. Questa sera, la città si prepara ad accogliere un altro affascinante spettacolo teatrale nella suggestiva Piazza Diaz, alle ore 21:30.

L’evento, intitolato “Teatro & Musical”, è organizzato in collaborazione con l’Istituto Vivaldi e vede la rappresentazione del celebre musical “Romeo e Giulietta”. Un’opera intramontabile che affascina il pubblico di tutte le età da generazioni.

L’interpretazione di “Romeo e Giulietta” da parte dell’Istituto Vivaldi è una testimonianza dell’impegno dei giovani talenti locali nell’arte teatrale e musicale. La storia d’amore epica scritta da William Shakespeare prende vita attraverso le voci melodiose e le performance coinvolgenti dei giovani attori e cantanti dell’istituto.







ADVERTISEMENT

L’entusiasmo e la partecipazione della comunità sono palpabili, poiché residenti e visitatori si radunano in Piazza Diaz per godersi un’esperienza culturale unica. Gli spettacoli all’aperto come questo non solo offrono un intrattenimento di alta qualità, ma contribuiscono anche a creare un senso di coesione all’interno della comunità.