Inaspettatamente ieri è venuto a mancare un altro tassello della cultura Cariatese: il Prof. Franco Liguori, docente in pensione del locale Liceo Scientifico ” Stefano Patrizi”, storico e saggista di ampio spessore a livello locale e regionale. Componente illustre della deputazione di Storia Patria per la Calabria. Ha collaborato con meticolose ricerche in ambito storico-archeologico e letterario-artistico su vari periodici culturali regionali.

Un professore amante della sua Cariati che con i suoi libri, la maggior parte scritti insieme al fratello Romano, lo ha reso famoso in Italia e all’estero presso i nostri connazionali ivi residenti. Il suo ultimo lavoro ” Cariati nel Novecento”; ed. 2023, ha avuto una larga eco sulla stampa.

Con lui ho lavorato nella stesura del libro ” Don Alessandro Vitetti, un testimone della Paola di Dio”, Ed. 2007. Ha ricevuto molti prestigiosi Premi letterari, tra cui Premio Cultura- Presidenza del Consiglio, Premio Troccoli-Magna Graecia, Sez. Saggistica, 2023,

La città di Cirò gli è grata per l’interesse avuto nei riguardi del Poeta Luigi Siciliani con il libro ” Luigi Siciliani, un poeta e scrittore Calabrese tra classicità e decadentismo”, ed. 2011.







Ha partecipato con interesse ai vari convegni su Luigi Lilio organizzati a Cirò negli anni 2017/2022 durante la mia carica di Assessore alla cultura del Comune di Cirò.

Con lui se ne va un pezzo di storia della nostra Calabria.