Gran Gala di Premiazione della XIX Edizione del Premio Antica Krimisa: Una Serata di Emozioni Teatrali”.

Il prossimo 23 agosto 2023, la pittoresca Piazzetta della Legalità a Cirò si trasformerà in un palcoscenico emozionante in occasione del Gran Gala di Premiazione della XIX Edizione del Premio Antica Krimisa. L’evento, tanto atteso dagli appassionati del teatro e dalla comunità locale, promette di offrire una serata indimenticabile all’insegna della cultura e dell’arte.

La compagnia teatrale Krimisa sarà il fulcro dell’evento, presentando la loro affascinante produzione “L’apparenza Inganna”. Questa rappresentazione teatrale promette di portare il pubblico in un viaggio coinvolgente e stimolante attraverso il tema dell’inganno e delle apparenze, esplorando le sfumature nascoste della vita quotidiana.

La serata si preannuncia come una celebrazione delle emozioni e dell’arte teatrale, con una serie di performance che coinvolgeranno gli spettatori e li lasceranno incantati. Con l’orologio che segnerà le 21:00, il Gran Teatro del Premio Antica Krimisa darà il via a un viaggio attraverso la creatività e l’espressione artistica.







Gli organizzatori dell’evento hanno invitato caldamente il pubblico a partecipare numeroso, con l’obiettivo di condividere questa esperienza teatrale unica. La XIX Edizione del Premio Antica Krimisa si è guadagnata una reputazione di eccellenza nel portare il meglio del teatro locale e internazionale alla comunità di Cirò. La Piazzetta della Legalità, inoltre, offre l’ambientazione ideale per un’atmosfera serena e coinvolgente, perfetta per celebrare il talento artistico e la passione per il teatro.

Non perdete l’occasione di essere parte di questa serata memorabile, dove cultura, arte e emozioni si uniscono per creare una sinfonia di spettacolo e intrattenimento. Il Gran Gala di Premiazione della XIX Edizione del Premio Antica Krimisa rappresenta un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro e per chiunque sia alla ricerca di un’esperienza coinvolgente e stimolante.