Nove partecipanti hanno vissuto un fine settimana all’insegna della natura, dell’avventura in moto e dell’ospitalità locale, creando legami speciali e apprezzando il ritorno alle semplicità della vita all’aperto.

Nel cuore del mese di agosto, un gruppo di appassionati di motociclismo ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel suggestivo scenario della Sila Catanzarese. L’evento, denominato “Mototendata”, è stato organizzato con passione dal Moto Club Crotone Ugo Gallo e si è svolto presso il pittoresco parco avventura “Orme nel Parco di Zagarise” (CZ).

Per un intero fine settimana, nove partecipanti hanno lasciato alle spalle le comodità della vita urbana per abbracciare la bellezza della natura e dell’avventura. Le tende, appese tra gli alberi o posizionate a terra, sono diventate il rifugio temporaneo di questi coraggiosi amanti delle due ruote. La Mototendata si è rivelata un’esperienza affascinante, offrendo un’opportunità unica per immergersi nell’ambiente naturale e sperimentare una forma di connessione con la terra che spesso sfugge nella frenesia quotidiana.







Durante i tre giorni dell’evento, i partecipanti hanno esplorato luoghi di interesse storico e paesaggistico. Tra le tappe, spicca la visita all’antica Caserma del Gariglione e al rifugio nazionale del Club Alpino Italiano, sezione di Catanzaro. I pittoreschi villaggi turistici di Trepidò e Mancuso hanno arricchito l’itinerario, offrendo uno sguardo autentico alla cultura locale.

Non solo moto e natura, ma anche una raffinata esperienza culinaria ha fatto parte di questo weekend avventuroso. I partecipanti hanno potuto gustare la squisita ristorazione locale, arricchendo i loro palati con i sapori autentici della regione.

Uno dei momenti clou dell’evento è stato l’utilizzo dei giochi acrobatici offerti dal parco avventura. Questi momenti di divertimento hanno aggiunto una dimensione di adrenalina e spensieratezza all’esperienza complessiva, creando legami più forti tra i partecipanti e rinforzando il senso di comunità tra gli amanti delle due ruote.

Il costo contenuto dell’evento ha reso possibile la partecipazione a un numero maggiore di appassionati, permettendo a tutti di vivere questa avventura straordinaria. L’ospitalità del parco avventura “Orme nel Parco di Zagarise” ha contribuito a creare un’atmosfera accogliente e familiare, dove i partecipanti hanno potuto condividere esperienze e storie legate alla loro passione comune.

Claudio Carallo, Direttore Sportivo del Moto Club Crotone Ugo Gallo, insieme al socio Sergio Scerra, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento. Ha dichiarato: “La formula della Mototendata ha suscitato un grande apprezzamento tra i partecipanti, e sicuramente la riproporremo in futuro. Questa esperienza ha dimostrato quanto sia prezioso staccare dalla routine quotidiana e abbracciare la natura. In situazioni come questa, l’azione è capace di superare la riflessione.”

L’evento “Mototendata” nella Sila Catanzarese si è rivelato un’opportunità unica per connettere con la natura, condividere momenti di passione e avventura tra appassionati di motociclismo e creare ricordi indelebili che dureranno per sempre. Un esempio di come la passione, la natura e la comunità possano unirsi per creare esperienze straordinarie.