Durante questa estate che volge al termine, l’artista calabrese Mario Vetere ha goduto di numerosi momenti di successo e coinvolgimento in varie manifestazioni. L’evento artistico ha avuto inizio il 3 giugno presso il castello Normanno Svevo di Cosenza, dove Vetere ha esposto la sua serie di opere intitolata #negativoépositivo, presentando anche un’opera inedita specifica per il luogo, denominata “Light Up”, all’interno del quinto “Festival delle candele”. L’artista ha ricevuto notevoli elogi per le sue creazioni in questa occasione.

Successivamente, Vetere è stato al centro della decima edizione della Festa della ciliegia De.Co. a Roseto Capo Spulico, esponendo le sue opere presso il museo etnografico “Leonardo Salamone” per due giorni consecutivi. Durante l’evento, ha presentato un’opera a tema che è stata parte del dibattito introduttivo focalizzato sulla cultura, il cibo e l’ambiente. L’entusiasmo e l’ammirazione da parte dei partecipanti e dei visitatori hanno sottolineato l’impatto delle sue creazioni.

A luglio, Vetere è stato ospite presso il Ristorante “L’Antico Borgo” a Morano Calabro, dove lo chef Pierluigi Vacca ha organizzato un evento unico intitolato “Armonie di contrasti: arte, sapori e note”. Durante tre serate nel suggestivo Chiostro di San Bernardino, Vetere ha esposto le sue opere mentre gli ospiti potevano assaporare le creazioni culinarie dello chef e godere di musica dal vivo.

https://youtu.be/daWAo14rFBE?feature=shared

https://youtu.be/z2Y_-NW-EHk

Nell’estemporanea d’arte organizzata dalla Proloco di Trebisaccce il 10 agosto, Vetere si è classificato quarto su oltre venti partecipanti, ottenendo un premio in denaro e superando una consolidata selezione di artisti locali. Ha realizzato un panorama notturno di Trebisacce, dimostrando una tecnica innovativa e una straordinaria attenzione ai dettagli.

Il 12 agosto, Vetere ha partecipato alla nona edizione di “Incontri divini nel borgo antico” a Cirò, contribuendo per la terza volta all’evento organizzato dall’associazione “Le Quattro porte”. Successivamente, ha vinto il primo premio nell’estemporanea “Arte nel borgo di Lilio” con un’opera in #negativoépositivo dedicata a Cirò, ottenendo una riproduzione della testa di Apollo Aleo come premio.







Il 22 agosto, Vetere ha partecipato all’evento “Festival delle candele in tour” presso il Castello Ducale di Corigliano Calabro, dove migliaia di candele hanno illuminato le sue opere e le performance artistiche in una suggestiva atmosfera.

La sua estate si è conclusa a Torre Melissa il 25 agosto, dove il Comune di Melissa ha esposto le opere di Vetere realizzate nel 2019 come parte del progetto “L’eccidio di Fragalà”, insieme a una selezione della sua ultima collezione #negativoépositivo.

Mentre l’estate volge al termine, Vetere ha mantenuto una selezione delle sue opere in mostra a Locarno, in Svizzera, lasciando intravedere la possibilità di futuri traguardi oltre i confini locali per l’artista calabrese.