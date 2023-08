È con orgoglio che presento a voi tutti, ai lettori, soprattutto a quelli che sono appassionati cultori del dialetto e delle tradizioni culturali legate al nostro territorio e alla Calabria, questo Dizionario che è il racconto di un mondo che non c’è più, di una civiltà ormai scomparsa o quasi, ma che vuole anche indicare alle nuove generazioni i valori positivi, a cui potersi ispirare, quali l’onestà, il lavoro, la solidarietà, l’amicizia, l’impegno, la serietà.

Dizionario che vuole altresì far risorgere, per quanto è possibile, un idioma in gran parte scomparso e tramandarlo ai posteri quale memoria del nostro passato.

Si tratta di una paziente e pluriennale ricerca di un patrimonio che non è solo linguistico, ma è storico e sociale insieme.

L’intento è stato non solo di svolgere esercizio di raccolta e di esprimere nel contempo interesse per il passato, ma, cosa più importante, quello di voler delineare la storia di una comunità e di un territorio, recuperando e raccogliendo i frammenti di vita di un popolo che è stato e che ancora é.







Lungi da presunzioni etimologiche o filologiche, questo lavoro non ha alcuna pretesa letteraria e né pretesa di completezza; è, invece, un lavoro, indirizzato alla ricerca delle proprie radici linguistiche, con il fine di conservarne la memoria, perché quando si va alla ricerca delle proprie radici linguistiche, si va alla ricerca di se stessi, per comprendere meglio la propria identità culturale!

Aggiungo che consultare questo Dizionario consente di cogliere lo spessore e la vastità del nostro patrimonio lessicale, se a leggerlo ci si è spinti da una necessità contingente o dall’interesse o anche semplicemente dalla curiosità di sfogliarlo.

È mio auspicio che questo lavoro possa costituire sussidio prezioso e strumento di studio e consultazione e che possa, in particolare giovare agli scolari, agli studenti e alle giovani generazioni, con lo scopo di invogliarli alla conoscenza, al recupero e alla memoria di un ricco patrimonio dialettale, sociale e storico-culturale.

I due volumi del Dizionario sono stati presentati il 24 u.s. nella Villetta Comunale di Torretta alla presenza di un numerosissimo e attento pubblico. Serata riuscitissima.

Ringrazio i Relatori Assunta Scorpiniti, Rita Anania, Cataldo Russo, l’Editore G. Zangaro, il Circolo Culturale ‘Mediterraneo’ e l’Amministrazione Comunale per la realizzazione dell’evento.