Anche nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno attuato controlli più frequenti nel centro cittadino, concentrandosi sulle zone maggiormente turistiche come il lungomare, affollato di crotonesi e turisti, in altre zone della città e nelle altre mete turistiche costiere limitrofe, particolarmente frequentate per gli eventi di fine stagione.

L’attenzione dei militari ha riguardato in particolare la circolazione stradale, in tutti gli orari, riscontrando violazioni di varia tipologia: un cittadino italiano è risultato circolare alla guida con modiche quantità di hashish e cocaina in auto, oltre a due coltelli a serramanico, che teneva nascosti; un giovane di Isola di Capo Rizzuto, invece, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale alterazione psico-fisica, incorrendo nella sanzione prevista dal Codice della Strada; un altro giovane residente in una località della provincia è risultato poi alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico superiore 1,5 g/L. I soggetti appena elencati sono stati tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria.







È stato mantenuto elevato anche l’impegno nell’ambito dei servizi antidroga, segnalando alla Prefettura di Crotone quali assuntori di sostanze stupefacenti quattro soggetti italiani e uno straniero poiché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana.