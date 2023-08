Continua ininterrotta l’attività preventiva e repressiva dei Carabinieri di Cirò Marina contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Infatti, nei giorni scorsi, durante un normale controllo in un’area del centro abitato sovente frequentata da giovani spacciatori, i militari hanno rivolto la loro attenzione ad un giovane 26enne, decidendo di identificare dapprima alcuni soggetti presenti in strada di interesse operativo e poi procedere ad una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del ragazzo. La meticolosa attività di polizia giudiziaria, che si è protratta per alcune ore, ha consentito ai militari dell’Arma di recuperare circa 300,00 gr di “hashish” e svariate decine di grammi di “marijuana”, nonché buste e materiale per la suddivisione in dosi ed il confezionamento della droga destinata “alla vendita dettaglio”, tutto sequestrato.

Per il giovane cirotano è quindi scattato l’arresto per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, venendo associato alla Casa Circondariale del capoluogo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Crotone.







