Era stato arrestato dai Carabinieri e si trovava recluso sin dal febbraio 2023 presso la propria abitazione, sita nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, in regime di “arresti domiciliari”, a seguito dell’Ordinanza di Custodia Cautelare scaturita dalle indagini dirette dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catanzaro e condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, ma spesso i militari durante i costanti controlli effettuati durante i servizi di pattuglia del territorio, che consentono una costante ed ininterrotta attività di prevenzione e repressione dei reati, lo trovavano in compagnia di conoscenti e spesso fuori dalla sua abitazione, luogo di detenzione, in violazione delle prescrizioni impostegli dal Tribunale competente. Denunciato, quindi, svariate volte dagli operanti per il reato di “Evasione”, il 50enne cirotano conosciuto dai militari ieri pomeriggio è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Cosenza su Ordinanza del Tribunale di Catanzaro.







