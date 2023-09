Il suo contributo eccezionale all’economia regionale e la sua eredità di integrità vengono celebrati mentre la comunità cirotana piange la sua perdita.

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Crotone e la comunità cirotana si uniscono in un profondo lutto per commemorare la scomparsa del Prof. Nicodemo Librandi. La sua perdita rappresenta un duro colpo non solo per la sua famiglia, ma anche per il settore imprenditoriale calabrese.

Il Prof. Nicodemo Librandi è stato un’eccezionale figura imprenditoriale il cui contributo all’economia calabrese ha lasciato un’impronta indelebile. La sua straordinaria capacità imprenditoriale lo ha reso un pilastro nel settore vitivinicolo, portando i prodotti calabresi a livelli di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo. Il suo impegno, la sua dedizione e la sua visione hanno contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo della regione.

Oltre alla sua brillante carriera imprenditoriale, il Prof. Nicodemo Librandi era un uomo di grande cultura e intelligenza. I suoi principi e i suoi valori erano un faro per tutti coloro che avevano il privilegio di conoscerlo. Era un esempio di integrità e dedizione al lavoro, e la sua generosità nel condividere le sue conoscenze e le sue esperienze era ammirata da tutti.

La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra coloro che lo hanno conosciuto e hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. Il suo legato continuerà a vivere attraverso il suo straordinario contributo all’economia calabrese e il ricordo di un uomo straordinario.







In questo momento di dolore e di lutto, l’ANCE Crotone si unisce alla famiglia Librandi e a tutta la comunità cirotana per esprimere le nostre più sincere condoglianze. Il Presidente FF Giuseppe Sammarco e tutti i membri dell’ANCE Crotone condividono il dolore e la tristezza di questa perdita e si uniscono alle preghiere e ai pensieri di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere e ammirare il Prof. Nicodemo Librandi.

La sua eredità continuerà a ispirare e a guidare noi tutti nel perseguire l’eccellenza imprenditoriale e nel lavorare per il bene della nostra amata Calabria.