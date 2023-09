Perticaro- Spettacolo di danza dell’associazione “AsdYpsicron”, a Perticaro frazione di Umbriatico, presieduta dalla maestra di ballo Francesca Lettieri di Cirò, coadiuvata dal maestro Giovanni Mussuto, serata dove si si sono esibiti gli allievi di Perticaro, Umbriatico, Pallagorio, Verzino, e Cirò. “Grazie al sindaco Pietro Greco e alla comunità che ci ha ospitato in maniera meravigliosa, ha detto la maestra Lettieri- presto sarà aggiunta alla danza anche il calcio per dare la possibilità a tutti i bambini di fare sport e di vivere il sociali in stretta collaborazione con i giovani di tutto il circondario.







”Grazie per questa esperienza meravigliosa di cui i nostri giovani se ne sono arricchiti- ha detto il sindaco Greco- grazie alla maestra Lettieri per la sua professionalità e ai suoi collaboratori, per aver dato anima a questo paese, per aver dato un sorriso, un impegno importante ai nostri ragazzi”. E ancora- ha detto il sindaco Greco- ringrazio i genitori dei bambini per l’impegno che date ai vostri figli, questo vi fa onore, non è facile per gli amici di Cirò, Pallagorio, Verzino, raggiungere Umbriatico per fare queste belle attività di danza. Per me è segno di gratitudine, è stata davvero una lodevole iniziativa. Mi piacerebbe riproporla anche l’anno prossimo, prosegue il primo cittadino- ma il mio mandato quinquennale da sindaco scade a maggio, ma se il popolo mi vorrà ancora e verrò rieletto sindaco, sarò contento di riproporre anche per l’anno prossimo la scuola di danza e questa manifestazione estiva a cui hanno partecipato tutti i paesi circondari.