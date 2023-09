Anche per la stagione calcistica di Lega Pro 2023/2024, Radio studio 97 ha acquistato i diritti radiofonici relativi alle partite dell’F.C. Crotone. L’emittente calabrese, con sede a Crotone, trasmetterà le gare dei pitagorici in FM sulle frequenze dei 97.00 e 101.4 ed in internet attraverso la propria App ed il sito www.radiostudio97.it. Da oltre 20 anni Radio Studio 97 è con gli squali con le radiocronache curate da Vincenzo Saporito che dallo scorso anno è affiancato da Claudia Berlingeri, penna della Gazzetta del Sud.

“Acquistare i diritti dell’F.C. Crotone rappresenta un’importante sforzo economico – sottolinea il direttore Francesco Latella – ma lo facciamo per dare un servizio ai tanti tifosi rossoblù che possono seguire i propri beniamini solo attraverso il mezzo radiofonico”.







Si parte il 1° settembre con l’Open Day che vedrà il Crotone ed il Catania inaugurare la nuova stagione di Lega Pro. La diretta scatterà 15 minuti prima del fischio d’inizio con il collegamento dallo stadio Massimino.