Annuncia ulteriori miglioramenti, confermando la centralità della scuola per la sua Amministrazione.

Con un cuore pieno di gratitudine e una grande soddisfazione, il Presidente Sergio Ferrari esprime la sua gioia per il raggiungimento di un importante traguardo nella provincia. Questo successo è stato possibile grazie all’instancabile lavoro di chi ha collaborato con dedizione e impegno per realizzare interventi significativi sulle scuole provinciali.

Fin dall’inizio del suo mandato, il Presidente Ferrari ha costantemente sottolineato l’importanza delle scuole, non solo come centri di apprendimento ma anche come pilastri della comunità locale. La sicurezza e la funzionalità delle scuole sono state le sue priorità principali sin dall’insediamento.







Con il supporto fondamentale degli Uffici della Provincia e la collaborazione dei tecnici del settore PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e della S.U.A. (Struttura Unica Appaltante), sono stati pianificati, messi a gara ed appaltati ben ventuno interventi su tutte le scuole di competenza provinciale. Questi progetti hanno comportato un investimento totale di circa dodici milioni di euro, un risultato straordinario che rappresenta un importante passo avanti per la comunità locale.

Ciò che rende questa realizzazione ancora più significativa è il fatto che molti di questi progetti erano rimasti in attesa di finanziamenti per lungo tempo, custoditi nei cassetti della Provincia. Grazie all’impegno deciso e convinto della sua amministrazione, il Presidente Ferrari ha dimostrato che solo il duro lavoro e la costanza possono produrre risultati tangibili.

I ventuno interventi hanno coinvolto tutto il territorio provinciale, da Crotone a Cirò Marina, da Petilia a Santa Severina, garantendo che nessuna comunità fosse trascurata. Questo è un segno tangibile dell’impegno costante dell’Amministrazione del Presidente Ferrari per migliorare le condizioni delle scuole e, di conseguenza, l’istruzione dei giovani.

Ma il lavoro e la progettualità non si fermano qui. L’Amministrazione sta già lavorando su nuovi progetti e interventi, concentrandosi sull’adeguamento sismico e sull’efficientamento energetico delle scuole. La scuola rimarrà sempre al centro dell’attenzione, rimanendo una priorità assoluta per l’Amministrazione del Presidente Sergio Ferrari.

Questo successo è un testimonianza del profondo impegno e della dedizione del Presidente Ferrari e della sua squadra nel migliorare la qualità dell’istruzione e il benessere delle comunità locali. È un traguardo che merita di essere celebrato e che dimostra come la collaborazione e la determinazione possano portare a risultati straordinari per il bene di tutti.