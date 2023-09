Dopo una breve pausa estiva, l’Accademia Karate Crotone si prepara a riprendere l’attività con grande entusiasmo. Il prossimo 10 settembre, sette atleti dell’AKC si dirigeranno verso il centro tecnico provinciale di Cosenza a San Marco Argentano per partecipare al Corso Propedeutico regionale, un passo fondamentale nella loro strada verso la graduazione delle Cinture Nere.

Il Corso Propedeutico è un’occasione unica per gli atleti e i tecnici della Calabria targata FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) per affinare le loro abilità e competenze nel karate. L’AKC, con il suo team di talentuosi atleti e il Tecnico Angelo Arditi in testa, sarà ben rappresentato a questo evento cruciale.

Il Team dell’AKC che prenderà parte all’evento sarà composto da:

Angelo Arditi, candidato agli esami per la Cintura Nera 3° Dan. Luca Candigliota e Simone Sicilia, entrambi in lizza per il grado di 2° Dan. Andrea Cafarda, Antonio Oliverio, Francesco Scicchitano e Francesco Altomonte, pronti a conquistare la graduazione a 1° Dan.

Il Corso Propedeutico di preparazione agli esami di DAN è una tappa fondamentale nel percorso di ogni karateka. Durante questo periodo di intensa formazione, gli atleti hanno l’opportunità di affinare le loro abilità nelle diverse sfaccettature del karate, tra cui la “Forma” (Kata) e la sua applicazione pratica (Bunkai), la tecnica “Fondamentale” (Kihon) e la capacità di “Interazione” (Kumite). Sotto la supervisione di tecnici altamente specializzati, gli atleti possono colmare le eventuali lacune e migliorare le loro prestazioni.







ADVERTISEMENT

Il superamento di questo importante passaggio consentirà agli atleti dell’AKC di ottenere il pass per partecipare agli esami finali, previsti per la fine di ottobre. È un traguardo significativo che riflette il duro lavoro e l’impegno costante degli atleti e dei loro istruttori.

Dirigenti e tecnici dell’Accademia Karate Crotone vogliono formulare i loro migliori auguri ai partecipanti, con la certezza che il gruppo crotoniate farà come sempre una bella figura. Il karate è una disciplina che richiede dedizione, disciplina e passione, e gli atleti dell’AKC incarnano questi valori in ogni allenamento e competizione. La comunità sportiva locale è ansiosa di vedere i risultati di questi atleti e il loro continuo successo nel mondo del karate.

In bocca al lupo a Angelo Arditi, Luca Candigliota, Simone Sicilia, Andrea Cafarda, Antonio Oliverio, Francesco Scicchitano e Francesco Altomonte. La Calabria è pronta a sostenervi mentre perseguite la vostra strada verso la gloria delle Cinture Nere.