Caltanissetta, 31 Agosto – 07 Settembre 2023 – La nona edizione del Premio Teatrale Nazionale Popolare “Michele Abbate” ha una volta di più illuminato la scena teatrale italiana, portando in luce talenti straordinari e spettacoli che fanno riflettere e divertire il pubblico. Diretto con passione e dedizione da Giuseppe Speciale, il premio ha consegnato riconoscimenti significativi che onorano sia gli artisti che il loro impegno.

Il Premio della Critica è stato assegnato alla Compagnia Krimisa di Cirò Marina per il loro spettacolo “L’apparenza inganna”. Questo brillante lavoro, sotto la maschera di una commedia leggera e coinvolgente, affronta tematiche di grande rilevanza sociale. Il pubblico è stato invitato a riflettere sull’invadenza dei media e la conseguente dipendenza da essi, l’usura e lo strapotere delle banche, e la ludopatia, una vera piaga sociale, di cui lo Stato deve farsi carico, ma che allo stesso tempo sfrutta attraverso le sale da gioco.

Queste tematiche, sebbene serie, sono affrontate con leggerezza e umorismo, mettendo alla berlina personaggi e situazioni attraverso il motto latino “CASTIGAT RIDENDO MORES”, che significa “corregge i costumi attraverso il riso”. Questo approccio ha creato un mix unico di divertimento e riflessione, che ha coinvolto sia il pubblico che i personaggi stessi, alcuni dei quali hanno trovato la redenzione attraverso il pentimento. Gli attori, sotto la sapiente regia, hanno svolto i loro ruoli in modo eccellente, contribuendo alla riuscita di uno spettacolo pieno di colpi di scena, gag divertenti e situazioni paradossali, che ha portato inevitabilmente a un lieto fine.







Inoltre, il Premio Migliore Attrice Protagonista è stato meritatamente assegnato a Isabella Stasi della Compagnia Krimisa, sempre per il suo ruolo in “L’apparenza inganna”. Stasi ha interpretato il personaggio di Donna Vittorina, un personaggio creato dalla fantasia del regista, goffo e grossolano ma dotato di grazia ed eleganza in una performance straordinaria. Nonostante il personaggio fosse volto all’istigazione di un reato, Isabella Stasi ha portato una grande nota di allegria e simpatia alla sua interpretazione, catturando l’attenzione del pubblico e della giuria.

Il presidente della giuria, il not. Giuseppe Pilato, ha sottolineato l’importanza di premiare il talento e l’impegno nel mondo del teatro e ha elogiato il lavoro svolto dalla Compagnia Krimisa per aver portato in scena uno spettacolo che mescola abilmente comicità e profonda riflessione.

Il Premio Teatrale Nazionale Popolare “Michele Abbate” continua a essere un faro per il teatro italiano, evidenziando le sfumature e le contraddizioni della società attraverso la magia dell’arte teatrale. Ci aspettiamo con impazienza la decima edizione, che sicuramente porterà nuovi spettacoli straordinari e talenti emergenti sulla scena nazionale.