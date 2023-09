Successo e solidarietà nella commedia “E’ morto il giornalismo, viva i giornalisti”.

E’ pari a 8.790 euro la somma raccolta dalla compagnia teatrale composta dai giornalisti crotonesi che è stata consegnata nel pomeriggio del 12 settembre all’associazione ‘Volontari di strada’ che gestisce il progetto ‘Camper On the road’ attraverso il quale da oltre 20 anni distribuisce, ogni sera, pasti caldi a senzatetto, migranti e famiglie in difficoltà economica.

I soldi sono stati raccolto attraverso la messa in scena della commedia “E’ morto il giornalismo, viva i giornalisti” avvenuta nella villa comunale di Crotone il 19 luglio ed il 28 agosto. Due date nelle quali è stato registrato il sold out con una risposta di pubblico importante (800 biglietti venduti al debutto, 600 alla replica).

La commedia, scritta da Giacinto Carvelli (redattore de il Quotidiano del Sud) con la regia di Rodolfo Calaminici, è stata interpretata da un gruppo di 20 giornalisti crotonesi che si sono messi in gioco per solidarietà, ma anche per raccontare – attraverso il testo teatrale – la condizione in cui operano. La scena è ambientata in un funerale di un giornalista alla cui salma fanno visita vari colleghi e personaggi più o meno strampalati. Tutto per ironizzare sul mondo del giornalismo denunciandone i difetti ed i limiti, ma anche difendendolo dall’attacco dei social e della fake news.

La consistente cifra raccolta (che è al netto delle spese coperte grazie ad una serie di sponsor locali) è stata consegnata al presidente dell’associazione ‘Volontari di Strada’, Aldo Pirillo che ha annunciato: “Grazie alla donazione fatta dai giornalisti abbiamo potuto prenotare il nuovo camper. Questa iniziativa ci ha dato una mano importante per acquistare il nuovo mezzo che ci permetterà di continuare il progetto a favore dei più deboli. Considerato che a darci il supporto sono stati i giornalisti della città, posso dire che è stata una pagina importante per la solidarietà a Crotone”.

Soddisfazione nel gruppo dei giornalisti:. Per tutti parla l’autore della commedia, Massimo Giacinto Carvelli: “Abbiamo voluto lasciare con il nostro impegno, perché è servito tanto impegno da marzo ad oggi, un segno concreto sul territorio. Rassicuriamo che il ciclo ed il nostro impegno è appena iniziato. Il prossimo sarà su una tematica importante e proseguirà, naturalmente, l’attenzione per il territorio”.

La commedia sarà riproposta in tv sui canali di Rti (martedì 12 settembre) ed Esperia tv (venerdì 15).

Personaggi e interpreti.

morto: Massimo Giacinto Carvelli (il Quotidiano del Sud)

Pina: Francesca Travierso(Video Calabria, Gazzetta del Sud)

Teresa: Danila Esposito (il Crotonese)

Giuseppe: Giuseppe Laratta (Video Calabria)

Paolo: Paolo Polimeni (Wesud.it)

Antonella: Antonella Marazziti (Wesud.it)

Danilo: Danilo Ruberto (Calabria Uno, Crotone Ok)

Donna in nero: Tiziana Selvaggi (il Quotidiano del Sud)

Donna Maria: Maria Rosaria Paluccio (il Crotonese)

Giusy: Giusy Regalino (Rti Calabria)

Prima zitella: Vincenzo Saporito (Esperia Tv)

Seconda zitella Vincenzo Montalcini (crotonenews.com)

Don Peppe: Giuseppe Pipita (il Crotonese)

Il chirichetto: Roberto Montalcini

Il commesso: Giuseppe Laratta

Laura: Laura Leonardi (Gazzetta del Sud)

Il portavoce: Francesco Vignis (portavoce del sindaco di Crotone)

Mafalda: Francesca Caiazzo (Radio studio 97)

Concetta: Laura Leonardi

Regista: Massimo Carlozzo (Esperia Tv)

Giuseppe Dj: Giuseppe Laratta

Presentatrice: Angela De Lorenzo (il Crotonese), Aurelia Parente (Video Calabria)

L’oratore: Bruno Palermo (fondatore Crotonenews.com)







La Morte: Tiziana Selvaggi.

Regia: Rodolfo Calaminici