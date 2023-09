Ecco il messaggio inviato ai bambini, alle famiglie, ai dirigenti, ai docenti, al DSGA e al personale non docente:

Carissime bambine e bambini, ragazze e ragazzi, care famiglie, Dirigenti, docenti, DSGA e personale non docente, come sapete pochi giorni fa l’Avv. Mariagrazia Panebianco è stata nominata Assessore alla Pubblica Istruzione, e non ha ancora avuto modo di conoscervi tutti. Nei primi giorni di scuola l’Assessore verrà personalmente a porgervi il saluto, ma vorremo che questo messaggio ed il nostro più sincero augurio di buon lavoro per il nuovo anno scolastico, insieme a quello dell’intera Amministrazione, arrivasse a tutti attraverso queste poche righe. Ogni iniziativa che porterà a contatto scuola-famiglia, dovrà essere scollegata dal resto e vissuta con il massimo rispetto, con la serietà e con l’obiettivo di permettere una comunicazione sempre più efficace, dove si possa aspettarsi e ottenere chiarezza e trasparenza, dove le famiglie dovranno essere rappresentate come spettatrici della realizzazione della cerimonia delle visite con l’intera Amministrazione, dove si dovrà godere, perché nella cultura della cerimonia si risiede la forza della condivisione.

Ragazzi, vogliamo che abbiate il coraggio di ambire alla scuola straordinaria, costruendo un’esperienza fondamentale per il vostro futuro. Abbiamo la certezza che saprete affrontare le sfide della vita con passione, determinazione e un forte senso di responsabilità.







A voi genitori chiediamo di camminare insieme agli insegnanti ed agli educatori nel difficile percorso della crescita dei ragazzi: facciamolo squadra, costruiamo un’alleanza educativa fondamentale per i nostri figli.

Alle Dirigenti, di cui conosciamo il profondo impegno, un ringraziamento per la capacità di rendere la scuola protagonista attiva del sistema dei valori e delle competenze necessarie affinché gli alunni raggiungano appieno la loro formazione, sia come studenti che come cittadini.

A voi docenti, giunga il nostro forte sostegno e un grazie anticipato per la professionalità con cui, pur tra mille difficoltà, contribuite a realizzare nel nostro Comune una scuola di elevata qualità.

Un augurio ed insieme, un incoraggiamento al personale non docente, il cui lavoro concorre al conseguimento degli obiettivi formativi che possono essere raggiunti solo con la collaborazione di tutti.

Il nostro personale impegno, quello dell’Amministrazione tutta, è quello di continuare a lavorare per la nostra scuola, con passione, presenza e voglia di fare, affinché essa possa svolgere la funzione educativa e formativa che le compete, consapevole che l’investimento in Istruzione significa valorizzare il patrimonio più prezioso che abbiamo, i nostri giovani, i nostri figli.

Auguri di buon anno scolastico a tutti! Il Sindaco – Sergio Ferrari L’Assessore – Mariagrazia Panebianco