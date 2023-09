ADVERTISEMENT

La prosecuzione dell’attività preventiva e repressiva dei Carabinieri del Comando Compagnia Carabinieri di Cirò Marina ha garantito, negli ultimi giorni, ulteriori risultati finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanza stupefacenti. Nella mattinata di mercoledì 13 Settembre, a seguito di perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un uomo del posto già gravato da precedenti specifici in materia. Nella circostanza, i militari, insospettiti dal rinvenimento di alcune dosi di marijuana all’interno dell’abitazione dell’interessato, decidendo di approfondire il controllo, hanno esteso le ricerche anche al terrazzo dell’edificio notando, celate al di sotto di una tettoia, la presenza di due piante di Cannabis Indica in pieno stato di maturazione. I successivi accertamenti sulle infiorescenze hanno esaltato la presenza di THC rendendo chiara l’illeceità della detenzione.