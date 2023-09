Vantaggi esclusivi e opportunità emozionanti per i tifosi del Milan.

Il Milan Club Cirò Marina è lieto di annunciare l’apertura delle iscrizioni per la stagione 2023/2024. Questa è un’opportunità imperdibile per tutti i tifosi del Milan che desiderano vivere una connessione più profonda con il loro club del cuore.

Con il tesseramento al Milan Club Cirò Marina, i tifosi possono godere di una serie di vantaggi esclusivi che renderanno la loro esperienza calcistica ancora più emozionante e coinvolgente. Ecco cosa puoi ottenere diventando un membro del club:

1. Diritto di prelazione per i biglietti: Con il tuo tesseramento, avrai il diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti per tutte le partite del Milan e la priorità nelle partite cruciali di Champions League. Sarai tra i primi a sostenere la tua squadra quando conta di più.

2. Sconti negli alberghi vicino allo stadio San Siro: Pianificando un viaggio per vedere il Milan giocare a San Siro? I membri del club godono di sconti esclusivi negli alberghi nelle vicinanze, rendendo più conveniente la tua esperienza di viaggio.

3. Sconti a Casa Milan: Approfitta di sconti speciali presso Casa Milan, il centro di accoglienza ufficiale del Milan. Acquista il merchandising ufficiale e altro ancora a prezzi vantaggiosi.

4. Partecipazione alle trasferte organizzate: Unisciti agli altri membri del club in emozionanti trasferte organizzate. Sostieni il Milan ovunque essi giochino e crea ricordi indimenticabili con altri tifosi appassionati.

5. Priorità sugli acquisti di maglie e palloni autografati: Hai sempre sognato di avere un pezzo di storia rossonera? I membri del club hanno la priorità nell’acquisto di maglie e palloni autografati dai loro campioni preferiti.

6. Partecipazione ad eventi esclusivi: Siamo orgogliosi di celebrare la storia del Milan, e i membri del club possono partecipare a eventi esclusivi come la “Serata dei Campioni,” dove potrai rivivere la gloria della CHAMPIONS LEAGUE vinta dal Milan nel 2003.







7. Cena con altri appassionati del Milan: Unisciti ad altre anime rossonere in cene speciali organizzate dal club. Condividi la tua passione per il calcio e fai nuove amicizie.

8. Gadget esclusivi: I membri riceveranno gadget esclusivi del Milan, tra cui la nostra bellissima sacca.

I costi per il tesseramento sono i seguenti:

Tessera adulto: €50

Tessera under 14: €20

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di vivere il calcio nel modo migliore possibile. Unisciti al Milan Club Cirò Marina e fai parte di una famiglia di tifosi appassionati. Per ulteriori informazioni e per iscriverti, visita il nostro sito web o contattaci direttamente.

Il Milan Club Cirò Marina è la casa dei veri tifosi rossoneri. Vieni a far parte della nostra squadra e sostieni il Milan nella stagione 2023/2024!