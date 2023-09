Il 13 settembre si è tenuto un altro importante incontro del Consiglio Provinciale, questa volta nella sala consiliare del Comune di San Mauro Marchesato. Alla riunione hanno partecipato il Presidente Sergio Ferrari, il Vice Presidente Giuseppe Fiorino, i Consiglieri Fabio Manica, Umberto Lorecchio, Raffaele Gareri, Ferdinando Militerno, Vincenzo Lagani, il segretario generale Nicola Middonno, e i dirigenti, il dott. Alfonso Cortese e il dott. Michele Scappatura.

Questo incontro rappresenta un ulteriore passo avanti nell’iniziativa dei Consigli Provinciali Itineranti, che hanno già toccato Savelli, Isola Capo Rizzuto, Umbriačco e Cotronei. Questo dimostra l’impegno dell’Amministrazione Ferrari nell’essere vicina alle comunità, ascoltare le loro esigenze e favorire il coinvolgimento diretto degli amministratori locali e dei cittadini.

Il Sindaco di San Mauro Marchesato, Avv. Carmine Barbuto, ha accolto con entusiasmo il Presidente Ferrari e i Consiglieri Provinciali, elogiando l’iniziativa dei Consigli Itineranti. Ha sottolineato quanto sia importante avvicinare l’Ente intermedio ai territori, specialmente in un momento in cui le istituzioni cercano di ristabilire un rapporto sinergico per risolvere le molteplici richieste dei cittadini.

Il Presidente Ferrari ha aperto i lavori, ringraziando il Sindaco Barbuto e tutto il consiglio per l’ospitalità e ha fatto un breve riepilogo delle attività amministrative degli ultimi due anni. Ha evidenziato come tutti gli sforzi, in particolare quelli riguardanti edilizia scolastica e viabilità, abbiano coinvolto anche il comune di San Mauro Marchesato.

Tutti gli argomenti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità. Durante la sessione, è stata accolta la surroga del consigliere Francesco Sirianni, con parole di elogio da parte del Presidente Ferrari e dell’intera amministrazione per il suo lavoro svolto in questi mesi.







Il consigliere di Melissa, Cataldo Maltese, è subentrato in Consiglio Provinciale dopo l’approvazione del primo punto, dichiarando il suo pieno sostegno al Presidente Ferrari e all’intera amministrazione.

Oltre all’approvazione del conto consuntivo per l’anno 2022, è stata apportata una modifica allo statuto che riguarda la composizione dei gruppi Consiliari. Questa modifica permetterà la costituzione di gruppi monocratici, composti da un solo membro. In seguito a questa modifica, sono stati richiesti due nuovi gruppi: “Idea Comune,” fondato dal Presidente Ferrari, e il gruppo “Forza Italia.”

Il Gruppo “Idea Comune” è composto da Umberto Lorecchio, Raffaele Gareri, Vincenzo Lagani e Fernando Militerno, con quest’ultimo nominato Capo gruppo. Il Gruppo “Forza Italia” è rappresentato da Teresa Ferrazzo, con Fabio Manica nominato Capo gruppo.

L’assemblea è stata convocata per discutere diversi punti all’ordine del giorno, tra cui la surroga del Consigliere Sirianni Francesco con il Consigliere Maltese Cataldo, l’approvazione del verbale della seduta precedente del 20 aprile 2023, il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022 e una variazione di bilancio per il periodo 2023-2025, articolo 175, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, oltre alla modifica dello Statuto Provinciale. Tutti questi punti sono stati approvati all’unanimità, dimostrando l’unità e la determinazione del Consiglio Provinciale nel lavorare per il bene della comunità.