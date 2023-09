Inaugurazione plesso scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo a Marina di Strongoli

Strongoli, 14 settembre – Un nuovo capitolo nella storia dell’istruzione a Strongoli ha preso il via con l’inaugurazione del Plesso della Marina in occasione dell’inizio dell’anno scolastico presso l’Istituto Omnicomprensivo di Strongoli. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del Dirigente Scolastico, la Dott.ssa Marina Agostino, del Commissario Prefettizio del Comune di Strongoli e del Parroco, che hanno unito le forze per celebrare questo significativo evento.

La Dott.ssa Marina Agostino, nel suo discorso di apertura, ha espresso la sua soddisfazione per il completamento del nuovo plesso e ha riconosciuto il ruolo fondamentale del Commissario Prefettizio, del Responsabile dell’ufficio tecnico, dello staff, degli operai del Comune e di tutti i dipendenti comunali che hanno reso possibile questo importante progetto. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al personale ATA e ai docenti per il loro straordinario impegno e alla comunità di Strongoli per il suo sostegno costante.

La Dirigente Scolastica ha quindi rivolto un caloroso saluto a tutti i presenti, dai più piccoli alunni della scuola dell’Infanzia ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Ha sottolineato l’importanza della scuola come luogo di crescita umana, culturale e sociale, esortando gli studenti a essere protagonisti del loro futuro e a coltivare la passione per la cultura. Il suo messaggio riflette l’importanza cruciale della formazione come chiave per un futuro luminoso e libero.

Un ulteriore motivo di celebrazione è l’inaugurazione imminente del Plesso dell’Infanzia di via XXV Aprile, che ha subito lavori di ristrutturazione nelle ultime settimane. Questo successo è stato possibile grazie alla cooperazione di tutti gli attori coinvolti, dal Commissario Prefettizio al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e ai dipendenti comunali, e anche grazie all’acquisto di giochi e attrezzature di ultima generazione tramite i progetti PON dell’istituto scolastico.

In un periodo in cui la collaborazione e l’impegno sono stati i protagonisti, la comunità strongolese può giustamente ritenersi soddisfatta dei risultati raggiunti. L’unità di intenti e la determinazione dimostrate durante i mesi estivi hanno dimostrato che gli obiettivi possono essere raggiunti quando si lavora insieme.

Infine, il messaggio di buon inizio dell’anno scolastico è stato esteso a tutta la Comunità Strongolese. Questo nuovo inizio offre opportunità senza limiti per gli studenti, e la comunità è pronta a sostenere il loro successo in questo viaggio educativo.

Con il taglio del nastro al Plesso della Marina, Strongoli ha segnato un momento significativo nella sua storia educativa, aprendo le porte a un futuro ricco di apprendimento e crescita per le generazioni future.

Un saluto speciale agli studenti del Liceo Scientifico e dell’ITEN

In occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, il Dirigente Scolastico, la Dott.ssa Marina Agostino, ha rivolto un affettuoso saluto agli studenti del Liceo Scientifico e dell’ITEN. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza della scuola come punto di riferimento e luogo di crescita umana, culturale e sociale.







Rivolgendosi agli studenti, ha affermato: “Vi auguro di iniziare al meglio questo nuovo anno scolastico. Voi siete al centro del percorso didattico-educativo, siete l’essenza della scuola. Abbiate passione, amate la cultura, siate protagonisti e artefici del vostro futuro, ricordatevi sempre che la cultura vi rende liberi! La scuola è il vostro passaporto per il futuro: il domani appartiene a coloro che si preparano ad affrontarlo. Buon anno.”

Con queste parole, il Dirigente Scolastico ha lanciato un messaggio di speranza e di sfida ai giovani studenti del Liceo Scientifico e dell’ITEN, incoraggiandoli a perseguire i loro obiettivi con determinazione e passione.

Foto LICEO