VIRTUS FRANCAVILLA: Forte; Accardi, Gavazzi (8’pt De Marino), Monteagudo; Di Marco, Biondi (31’st Izzillo), Fornito (18’st Risolo), Macca, Nicoli; Giovinco (18’st Zuppel), Artistico (31’st Polidori). A disp.: Carretta, Lucatelli, Serio, Yakubiv, Fekete, Lo Duca, Latagliata, Carella. All. Villa



CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron (27’st Crialese); Tribuzzi, Felippe (16’st D’Errico), Petriccione, Vitale (38’st Rojas); Vuthaj (27’st D’Ursi), Gomez (27’st Tumminello). A disp.: D’Alterio, Lucano, Spaltro, Giannotti, Papini, Bruzzaniti, Jurcec, Vinicius, Pannitteri, Cantisani. All. Zauli



ARBITRO: Mirabella di Napoli



MARCATORI: 26’pt Giovinco (F), 39’pt Gigliotti (C), 6’st Fornito (F), 42’st Polidori (F)



AMMONITI: Biondi (F), Artistico (F), Monteagudo (F), Fornito (F), Zuppel (F), Polidori (F), D’Errico (C)



ESPULSI: 11’st Gigliotti (C) per doppia ammonizione







